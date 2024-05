investissements records pour le sommet Choose France 2024

Le sommet annuel « Choose France » s’ouvre ce lundi au château de Versailles, avec pour objectif de vanter l’attractivité de l’Hexagone auprès des investisseurs étrangers. Attirant quelque 180 chefs d’entreprises étrangers, cet événement est l’occasion pour le gouvernement français de dévoiler plusieurs annonces d’investissements majeurs, couvrant un large éventail de secteurs, de l’intelligence artificielle à l’aviation en passant par les robots ménagers.

Parmi les projets phares figure une initiative ambitieuse visant à construire une usine d’engrais novatrice dans la Somme, représentant un investissement colossal de 1,3 milliard d’euros. Cette usine révolutionnaire, qui promet de réduire considérablement les émissions de dioxyde de carbone, incarne une feuille de route pour la souveraineté européenne dans le domaine de l’agriculture.

De même, des investissements significatifs sont prévus dans le secteur du nickel et des terres rares, soulignant l’engagement de la France dans la transition vers la mobilité électrique. L’annonce de la création d’une usine de raffinage de nickel en Nouvelle Aquitaine, ainsi que le lancement d’une unité de production de terres rares à La Rochelle, témoigne de cette volonté de développer une chaîne de valeur complète dans le domaine des véhicules électriques.

Parallèlement à ces initiatives industrielles, des annonces dans le secteur financier ont également été faites, avec l’installation de grandes banques étrangères à Paris, renforçant ainsi la position de la capitale française en tant que centre financier majeur en Europe.

Cependant, malgré ces annonces prometteuses, la perception de la politique économique du gouvernement reste mitigée parmi les Français. Si la France conserve son attractivité en tant que destination d’investissement, les résultats positifs ne semblent pas se traduire par une amélioration significative de la perception publique. Des critiques persistent quant à l’impact réel de ces investissements sur l’emploi et l’économie locale, notamment dans un contexte où d’autres enjeux économiques, tels que la dette publique, suscitent des préoccupations plus immédiates.

En somme, le sommet « Choose France » illustre la volonté du gouvernement de promouvoir l’attractivité de la France sur la scène internationale. Cependant, pour transformer ces annonces en résultats tangibles et améliorer la perception publique de sa politique économique, le gouvernement devra relever des défis plus larges et adresser les préoccupations économiques immédiates des citoyens.