Insolite – Chasse au raton laveur en plein match, les images inédites

La ligue américaine de football (MLS) n’attire pas encore tout à fait le grand public. Notamment les Européens. Mais avec des images comme celle-ci, cela pourrait au moins attirer leur attention. Un drôle de raton laveur s’est invité en plein match ! Alors que New York City domine Philadelphie Union (0-1) t, ce joli animal fait irruption sur la pelouse.



La séquence aurait pu être de courte durée. Pas du tout. Si les joueurs en plaisantent au départ, les membres de la sécurité se mettent bien vite à sa poursuite. Et il semble visiblement très difficile de stopper un raton laveur ! Ce dernier se faufile partout, repart de plus belle lorsqu’il est arrêté et n’hésite pas à piquer quelques sprints sympathiques.

Un jeu du chat et… du raton-laveur qui totalise déjà des millions de vues sur les réseaux sociaux en quelques heures. Il a fallu finalement l’arrivée d’un homme muni d’une grosse poubelle pour lancer réellement la course-poursuite. Sous les vivats du public, la chasse est lancée.

Le diffuseur nous montre ensuite les visages de quelques joueurs un peu dépités face à cette scène rocambolesque. Parti hors des limites du terrain, l’animal y retourne finalement ! Les commentateurs américains s’emballent, font le show et nous passent le temps…

Et fort heureusement, la pause prend fin. Piégé dans la poubelle . Sain et sauf, c’est le principal. Il est emmené loin du terrain en quatrième vitesse. Le jeu peut reprendre… Pour l’anecdote, New York l’emportera finalement 1-2, malgré la domination de Philadelphie.