Info Entrevue : Si Israël signe cet accord, les otages seront libérés

Entrevue publie la traduction du document de l’offre que la partie égyptienne a transmise aux dirigeants du Hamas le vendredi 26 avril 2024, ce document a été rendu public par le quotidien libanais Al-Akhbar :

Principes de base pour un accord entre la partie israélienne et la partie palestinienne à Gaza sur l’échange de détenus et de prisonniers entre les deux parties et le retour d’un calme durable.

L’accord-cadre vise à libérer tous les détenus israéliens dans la bande de Gaza, qu’ils soient civils ou militaires, vivants ou non, à tout moment et à tout moment, et à rétablir un calme durable, notamment en prenant les mesures nécessaires pour parvenir à un cessez-le-feu.

L’accord-cadre comprend 3 étapes :

• La cessation temporaire des opérations militaires mutuelles entre les deux parties et le retrait des forces israéliennes à l’est et loin des zones densément peuplées vers une zone proche de la frontière dans toutes les zones de la bande de Gaza (à l’exception de la vallée de Gaza, comme indiqué ci-dessous).

• Arrêt des vols (militaires et de reconnaissance) dans la bande de Gaza pendant 8 heures par jour, et pendant 10 heures les jours de la libération des détenus et des prisonniers.

• Le retour des civils déplacés dans leur zone de résidence :

• Le septième jour (après la libération de toutes les femmes), les forces israéliennes se retirent de la rue Al-Rasheed à l’est le long de la rue Salah Al-Din, d’une manière qui facilite l’entrée de l’aide humanitaire, permet le début du retour des civils non armés déplacés dans leurs zones de résidence et la liberté de circulation de la population civile dans toutes les zones de la bande de Gaza.

• Le 22e jour (après la libération des deux tiers des 3/2 des détenus), les forces israéliennes se retirent de la bande centrale de Gaza (en particulier l’Axe des martyrs Ntsayim et l’axe du rond-point du Koweït) à l’est de la route Salah al-Din vers une zone proche de la frontière où les civils déplacés sont autorisés à retourner à leur lieu de résidence au nord de la bande de Gaza.

• Facilitation de l’introduction de quantités intensives et appropriées d’aide humanitaire, de matériel de secours et de carburant (500 camions, dont 50 camions de carburant, dont 250 au nord), y compris le carburant nécessaire à l’exploitation de la centrale électrique, le commerce et l’équipement nécessaire pour éliminer les décombres, réhabiliter et exploiter les hôpitaux, les centres de santé et les boulangeries dans toutes les régions de la bande de Gaza et poursuite cela à toutes les étapes de l’accord.

Échange de détenus et de prisonniers entre les deux parties :

• Le Hamas libère au moins 33 détenus et détenus, y compris tous les détenus israéliens vivants (soldats civilisés et féminins), les enfants (moins de 19 ans), les personnes âgées (plus de 50 ans), les malades et les blessés.

• Le Hamas libère tous les détenus israéliens vivants de femmes et d’enfants civils (moins de 19 ans), en échange d’Israël libère 20 enfants et femmes pour chaque détenu israélien libéré, sur la base des listes soumises par le Hamas selon la plus ancienne arrestation.

• Le Hamas libère tous les détenus israéliens vivants (âgés de plus de 50 ans), les malades et les blessés, en échange d’Israël libère 20 prisonniers âgés (plus de 50 ans, les malades et les blessés (avec le reste pas plus de 10 ans) en échange de chaque détenu israélien sur la base de listes fournies par le Hamas selon l’arrestation la plus ancienne.

• Le Hamas libère toutes les conscrites israéliennes qui sont vivantes (qui étaient en service militaire actif le 7/10/2023), en retour, Israël libère 40 prisonniers de ses prisons pour chaque conscrite israélienne qui est libérée (20 condamnées à perpétuité et 20 condamnées à un maximum de 10 ans, sur la base des listes fournies par le Hamas, avec le droit de rejet israélien (pour pas plus de 200 noms).

• Chacun des prisonniers condamnés à perpétuité et qui est censé être libéré peut être libéré à l’étranger ou à Gaza.

Calendrier des échanges de détenus et de prisonniers entre les parties dans la première étape :

• Le Hamas libère 3 détenus israéliens le premier jour de l’accord, puis le Hamas libère 3 autres détenus tous les trois jours, à commencer par toutes les femmes (civiles et femmes soldats) jusqu’au 33e jour, en retour, Israël libère le nombre correspondant de prisonniers palestiniens convenus dans les prisons israéliennes, selon les listes à convenir.

• D’ici le septième jour (au plus), le Hamas fournira une liste de tous les détenus restants (au-delà des 33 mentionnés) des catégories ci-dessus, qui sera libérée le 34e jour, où l’accord d’arrêt des opérations militaires est prolongé de plusieurs jours en fonction du nombre restant de détenus (un jour supplémentaire pour chaque détenu supplémentaire (ha) libéré). D’autre part, la partie israélienne libérera le nombre correspondant de prisonniers palestiniens convenus dans les prisons israéliennes, selon les listes à convenir.

• Les échanges sont liés à la mesure du respect des termes de l’accord, y compris la cessation des opérations d’agression, le redéploiement des forces, le retour des personnes déplacées et l’entrée de l’aide humanitaire.

• Les prisonniers libérés n’ont pas arrêté les Palestiniens sur la base des mêmes accusations pour lesquelles ils ont été précédemment arrêtés.

• Les clés de la première étape décrites ci-dessus ne constituent pas la base de la négociation des clés de la deuxième étape.

• Au plus tard le 16e jour de la première phase (et après la libération de la moitié des détenus), des pourparlers indirects commencent entre les parties sur l’accord sur les dispositions nécessaires au retour du calme durable.

• Les Nations Unies, ses agences compétentes et d’autres organisations internationales effectuent leur travail de fourniture de services humanitaires dans toutes les zones de la bande de Gaza, et continuent de le faire à toutes les étapes de l’accord.

• Initier la réhabilitation des infrastructures (électricité, eau, assainissement, communications et routes) dans toutes les zones de la bande de Gaza, et l’introduction d’un coordinateur de l’équipement pour la défense civile, et pour l’enlèvement des décombres et des décombres, et la poursuite de cela à toutes les étapes de l’accord.

• Faciliter l’introduction des fournitures et des exigences nécessaires à la mise en place de camps d’abri pour accueillir les déplacés qui ont perdu leur maison pendant la guerre.

• À partir du 14e jour, un nombre convenu de militaires blessés seront autorisés à traverser le passage de Rafah pour un traitement médical.

La deuxième étape (42 jours) :

• Finaliser l’accord sur les dispositions nécessaires au retour du calme durable et l’annonce de son entrée en vigueur avant le début de l’échange de détenus et de prisonniers entre les deux parties – tous les hommes israéliens restants en vie (civils et soldats) – en échange d’un nombre convenu de prisonniers dans les prisons israéliennes et de détenus dans les camps de concentration israéliens, et le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza.

• Initier des dispositions pour la reconstruction complète des maisons, des installations civiles et des infrastructures civiles détruites par la guerre.

La troisième étape (42 jours) :

• Échangez tous les corps et les restes des morts des deux côtés après l’arrivée et la reconnaissance.

• Commencez à mettre en œuvre le plan quinquennal de reconstruction de la bande de Gaza, y compris les maisons, les installations civiles et les infrastructures. La partie palestinienne s’abstient de reconstruire les infrastructures et les installations militaires et n’importe aucun équipement, matières premières ou autres composants utilisés à des fins militaires.



Garants de l’accord : Qatar, Égypte et États-Unis