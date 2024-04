Influenceurs et mirage financier : l’avertissement de Cash Investigation ce jeudi

Ce jeudi 4 avril à 21h10 sur France 2, préparez-vous à plonger dans les méandres du business des influenceurs avec Cash Investigation, l’émission d’Élise Lucet qui révèle ce soir les risques du mirage financier dans lequel certains influenceurs entraînent leurs abonnés.

C’est sur un phénomène alarmant que l’émission a enquêté : l’exploitation des réseaux sociaux par des influenceurs avides de richesse rapide. Sous le couvert du copy-trading, ces individus promettent à leurs millions de followers des gains fulgurants en quelques clics. Cependant, derrière ces promesses se cachent des pertes financières dévastatrices pour de nombreux abonnés, victimes d’escroqueries et d’abus de confiance.

Ils s’appellent Julien Bert, Marc Blata, Jazz, Laurent Billionaire… Et les plus jeunes comme les moins jeunes d’ailleurs, les connaissent et les suivent derrière leurs écrans de smartphones. Ces influenceurs abusent de leurs abonnés, qui, naïfs devant le mirage d’une vie de rêve, se retrouvent à parier sur des produits financiers sans expertise, perdant ainsi d’importantes sommes d’argent suite aux conseils de leurs influenceurs préférés sur les réseaux sociaux.

Grâce à une investigation approfondie menée par Mathieu Robert, Cash Investigation lève le voile sur les pratiques douteuses de certains influenceurs, mettant en garde contre les dangers du copy-trading et du marketing de réseau frauduleux. En dévoilant les coulisses de ce monde opaque, l’émission invite les téléspectateurs à exercer une vigilance accrue dans leurs interactions en ligne et leurs investissements financiers.

Ne manquez pas cette occasion de vous informer et de vous protéger contre les mirages de la richesse facile. Ce soir à 21h10 sur France 2, Élise Lucet et son équipe vous feront découvrir la face cachée de ces influenceurs.