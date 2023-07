Incendies en Grèce : des milliers de personnes évacuées alors que des incendies ravagent Rhodes

Plus de 2 000 personnes ont été secourues des plages samedi à cause des incendies en Grèce, alors que les flammes menaçaient des hôtels et des zones touristiques, ont déclaré les responsables. Des citoyens français parmi ceux forcés de fuir leurs maisons et hôtels sur l’île grecque de Rhodes.

Les incendies avaient été en cours depuis la majeure partie de la semaine dernière, mais ils étaient confinés à l’intérieur montagneux de l’île jusqu’à ce que des vents violents, des températures élevées et des conditions sèches poussent les flammes vers la côte du côté centre-est de l’île.

Les responsables ont déclaré que l’opération avait été entravée par des incendies bloquant certaines routes. “L’objectif est de protéger la vie humaine”, a déclaré un porte-parole.

Les gens étaient emmenés dans des gymnases, des écoles et des centres de conférence sur l’île, pendant que les pompiers combattaient l’incendie. Trois ferries de passagers étaient amarrés au port de Rhodes pour accueillir les personnes évacuées. Des bateaux de la garde côtière et plus de 20 bateaux privés participaient à une évacuation d’urgence des personnes bloquées sur les plages proches de Kiotari et Lardos samedi soir, a déclaré un responsable de la garde côtière.

30 000 personnes évacuées alors que des incendies font rage sur l’île grecque de Rhodes

Une Britannique a raconté qu’elle avait dû être évacuée de son hôtel avec sa sœur et sa fille, mais qu’elle était maintenant coincée sur une plage avec des centaines d’autres personnes dans la chaleur intense.

Le service des incendies a déclaré que plus de 200 pompiers et 40 camions de pompiers luttaient contre l’incendie, assistés de cinq avions et trois hélicoptères, ainsi que de pompiers de Slovaquie appelés en renfort.

Des vents violents et un front de feu s’étendant sur six miles, de la centre de l’île à ses plages de l’est, créaient des conditions extrêmes, a déclaré Vassilis Varthakogiannis, porte-parole du service des incendies, à une chaîne de télévision locale.

“C’est un incendie qui ne s’éteindra pas demain ni après-demain”, a-t-il déclaré. “Il nous causera des problèmes pendant plusieurs jours.”

Environ 1 200 autres personnes devaient être évacuées des villages de Pefki, Lindos et Kalathos, a-t-il ajouté.

Incendies en Grèce : Le quatrième jour consécutif de carnage à l’île de rhodes

À Athènes, le ministère des Affaires étrangères a déclaré avoir activé son unité de gestion de crise pour faciliter l’évacuation des citoyens étrangers en Grèce en raison des incendies de forêt en cours.

Troisième jour consécutif d’incendie en Grèce, la raffinerie de Corinthe en danger

Tui, la compagnie de voyage, a déclaré qu’un petit nombre de ses hôtels avaient été touchés et qu’elle déplaçait les clients vers des hébergements alternatifs par précaution. Jet2 a demandé à ses clients de suivre les directives locales.

Les météorologues ont averti que ce week-end de juillet pourrait être le plus chaud de la Grèce depuis 50 ans, avec des températures pouvant atteindre 45 °C.