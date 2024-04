Immigration en hausse en France, mais quelle immigration ?

Selon un récent baromètre de l’Insee publié le 4 avril, la France a enregistré une hausse notable du flux de personnes immigrées en 2022, par rapport aux années précédentes. Cette augmentation significative est largement attribuée au contexte de la guerre en Ukraine, qui a poussé un nombre croissant de personnes à chercher refuge en France.

L’année 2022 a enregistré une augmentation de 21 % du nombre total d’immigrés arrivés en France par rapport à la période 2018-2019, totalisant ainsi 331 000 nouveaux arrivants. Cette croissance est particulièrement marquée par l’arrivée massive d’immigrants originaires d’Europe de l’Est, notamment d’Ukraine et de Russie, représentant à eux seuls la moitié de la croissance du nombre d’entrées entre 2021 et 2022, et plus des deux tiers entre 2019 et 2022.

Ces données soulignent l’impact direct du conflit en Ukraine sur les flux migratoires en Europe. Entre 2021 et 2022, le nombre d’entrées de personnes immigrées originaires d’Ukraine a été multiplié par près de 30, tandis que celui des personnes immigrées originaires de Russie a été multiplié par plus de 2, dépassant largement la moyenne toutes origines confondues.

En ce qui concerne les caractéristiques démographiques des immigrants, il est remarquable que près des deux tiers des immigrés d’Ukraine sont des femmes, tandis que la moitié des nouveaux arrivants originaires de pays d’Europe du Sud ou d’Afrique hors Maghreb ont moins de 24 ans. De plus, plus de la moitié des immigrés âgés de 25 ans ou plus sont diplômés de l’enseignement supérieur au début de l’année 2023, et plus d’un tiers d’entre eux sont déclarés en emploi.

Parallèlement à ces tendances, l’agence Frontex a récemment publié des perspectives préoccupantes sur les flux migratoires en Europe. En 2023, les franchissements illégaux des frontières de l’Union européenne ont augmenté de 17 % par rapport à l’année précédente, et la situation ne devrait pas s’améliorer en 2024 en raison d’un “environnement géopolitique complexe”.

Frontex met en garde contre le risque élevé que des terroristes se fondent dans les flux migratoires, en particulier dans le contexte de la polarisation des sociétés européennes autour de conflits tels que celui entre Israël et Gaza. De plus, l’agence souligne l’instrumentalisation de l’immigration irrégulière par des puissances hostiles, qui pourrait s’intensifier dans les années à venir.

Cette situation a conduit certains pays, comme la Finlande, à prendre des mesures radicales pour protéger leurs frontières. Fin 2023, la Finlande a décidé de fermer totalement ses 1 340 kilomètres de frontière avec la Russie à la suite d’une “attaque hybride” de Moscou. Cette décision fait suite à l’arrivée de près de 1 000 demandeurs d’asile, principalement en provenance de Somalie, d’Irak et du Yémen, aux postes-frontières finlando-russes.

Face à ces défis complexes, la gestion efficace des flux migratoires en Europe reste une priorité pour les autorités nationales et européennes. Les politiques migratoires devront évoluer pour répondre aux nouvelles réalités géopolitiques et assurer à la fois la sécurité des frontières et le respect du droit extra-national.