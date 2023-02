Illan Castronovo est bien connu pour son caractère séducteur et joueur, à tel point qu’on le surnommait “Charo”. La plupart des gens croient que ce genre de personnes tourne en rond en essayant de nouvelles filles par ci par là sans jamais se décider, mais apparemment la star de téléréalité aurait rencontré la femme de ses rêves, et qu’il n’a de yeux que pour elle.

C’est une question que beaucoup de gens se posent, surtout les admiratrices d’Illan, qui aurait pu avoir cette place dans le cœur de l’ancien chef charismatique de la télé-réalité ? Quel genre de femme pourrait le faire chavirer à tel point qu’il l’appelle la femme de ses rêves ?

Une femme dont il a rêvé. Oui, Illan nous a pris par surprise. Ce n’est à priori pas une femme réelle (même si lui est 100% convaincu du contraire) mais une femme qu’il aurait vue en rêve.

Il parle de cette rencontre surréaliste dans une de ses story Instagram.

J’aurais pas pu imaginer une meilleure rencontre. Le problème c’est que je viens de me réveiller, et c’était un rêve, mais quand je pense que je vais quand même essayer de la chercher elle doit exister”

Et il ajoute un émoji mort de rire suivi d’un cœur à la fin. On ne peut que spéculer. Mais ce qui est étonnant, c’est qu’il publie une autre story qui laisse entendre qu’il est sérieux dans ce qu’il dit.

Est-ce que l’ancien chef serait-il sérieux ou c’est juste une blague qu’Illan nous fait ? Ou encore, ce serait une technique de séducteur pour faire tomber une femme folle amoureuse de lui ?

En tout cas, c’est assez étonnant de voir Illan Castronovo remonté à bloc comme ça lorsqu’il s’agit de relations amoureuses, surtout après les accusations dont il a été victime…

C’est systématique, à chaque fois qu’un homme devient célèbre, une femme l’accuse d’agression sexuelle, surtout depuis la venue du mouvement #Metoo.

Sauf qu’avec Illan, c’est allé trop loin. La star de 10 couples parfaits a voulu mettre fin à ses jours à cause de ces accusations, comme il l’avait fait savoir sur les réseaux sociaux.

“Le 14 novembre 2021, ma vie a basculé En vrai, depuis ce jour, j’ai perdu toute joie de vivre. J’ai essayé de tenir et me relever pour mes proches, mais quand je vois qu’un an après, on ne me lâche toujours pas…

Tu as gagné. S’il te plaît, quand je serai mort au moins, respecte mes parents et ma famille. Arrête de prononcer ce mot associé à mon nom sans aucune procédure à mon encontre et sans aucune condamnation. Merci.”