« I Am: Céline Dion » : Le Combat Émouvant de Céline Dion contre la Maladie

Le 25 juin prochain, le documentaire « I Am: Céline Dion » sera disponible sur Prime Video. Réalisé par la cinéaste nommée aux Oscars, Irene Taylor, ce film explore le combat de la célèbre chanteuse contre la maladie qui l’affecte depuis plusieurs années. Une première bande-annonce, mise en ligne un mois avant la diffusion, révèle une Céline Dion profondément touchée par son incapacité à exercer son métier.

En décembre 2022, Céline Dion a révélé qu’elle souffrait du syndrome de l’homme raide, un trouble neurologique très rare. « On ne sait pas encore tout de cette maladie rare, mais on sait maintenant que c’est la cause des spasmes musculaires dont je souffre. Malheureusement, ces spasmes affectent ma vie de tous les jours à plusieurs niveaux. J’ai parfois de la difficulté à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais », confiait-elle. Depuis cette annonce, elle communique parfois par elle-même ou laisse sa sœur le faire.

Le documentaire « I Am: Céline Dion » offre une fenêtre sur la vie de l’artiste québécoise, alternant entre ses moments de gloire sur scène et les défis imposés par sa maladie. Dans la bande-annonce, Céline parle de sa voix, qu’elle décrit comme le « fil conducteur de sa vie », et exprime son chagrin de ne plus pouvoir chanter comme elle le souhaite : « J’ai besoin de mon instrument ». Elle évoque aussi, avec émotion, son désir de surmonter les obstacles : « Si je ne peux pas courir, je marcherai. Si je ne peux pas marcher, je ramperai et je n’arrêterai pas ».

Le documentaire promet de captiver les spectateurs en montrant la détermination et la résilience de Céline Dion. Malgré la douleur et les défis, elle reste optimiste : « Quand une fille aime ses chaussures, elle trouve toujours un moyen qu’elles lui aillent ». Cette métaphore traduit sa volonté de revenir sur le devant de la scène, quoi qu’il en coûte.

En résumé, « I Am: Céline Dion » est un hommage poignant à la ténacité de la chanteuse et un aperçu intime de son combat contre une maladie débilitante. Ce documentaire très attendu pourrait bien marquer un tournant dans la vie de Céline Dion et son retour tant espéré auprès de ses fans.