GP de Monaco : La réaction de Pierre Gasly au moment où Esteban Ocon le percute !

Fête de courte durée pour l’écurie française. Alors que les deux pilotes Alpine voulaient à tout prix bien figurer dans ce Grand Prix de Monaco, Pierre Gasly a été accroché bêtement par un Esteban Ocon téméraire.

Dés le premier tour, c’est le drapeau rouge qu’activent les commissaires de course. Il faut arrêter le Grand Prix. À la crevaison de Carlos Sainz dès les premiers virages s’ajoute l’énorme accident entre Sergio Pérez et les 2 Haas à l’arrière ! Sergio Pérez, Nico Hülkenber et Kevin Magnussen vont bien, heureusement.

LE REPLAY DE L'ÉNORME CRASH AU DÉPART ! 😳😳



Toujours drapeau rouge à Monaco, Sergio Pérez, Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen vont bien ✅#MonacoGP #F1 🇲🇨 pic.twitter.com/HiKnvB2ahT — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 26, 2024

Mais décidément, ce GP de Monaco n’est pas au bout de ses surprises. Dans la foulée, Esteban Ocon (Alpine) commet l’irréparable. Une prise de décision surprenante et douloureuse pour l’écurie Alpine F1 Team.

Le Français décide d’attaquer son propre coéquipier pourtant comme lui pour la mêlée. Impossible pour Pierre Gasly de ne pas le toucher. Collision entre coéquipiers. La voiture d’Esteban Ocon est tout de suite hors d’état de poursuivre sa route.

« Qu’est-ce qu’il a fait ? Qu’est-ce qu’il a fait ? Pourquoi il a essayé de m’attaquer, moi ? Oh mon Dieu ! La voiture entière est endommagée ! » (Pierre Gasly, au moment du crash créé par son coéquipier)

Quelques minutes plus tard, le directeur d’Alpine Bruno Famin sur Canal+ se montre logiquement agacé : « Je crois que l’attaque d’Esteban Ocon était totalement hors de circonstances, c’est exactement ce que l’on voulait pas voir. On en tirera les conséquences. On va trancher dans le vif. Au premier tour au Portier, ce n’était pas le lieu pour tenter une attaque en laissant aucune place à son coéquipier. »

La visite amicale de Kylian Mbappé à Pierre Gasly juste avant le départ ne lui a porté chance…