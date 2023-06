Gigi Hadid en couple avec Leonardo DiCaprio ? La top-modèle serait-elle la nouvelle femme de Leonardo DiCaprio ? Découvrez les détails de cette prétendue relation amoureuse qui fait vibrer Hollywood.

Gigi Hadid en couple avec Leonardo DiCaprio : une relation plus compliquée qu’il n’y paraît ?

L’histoire d’amour présumée entre Gigi Hadid et Leonardo DiCaprio est sur toutes les lèvres, mais la réalité semble être plus complexe. Bien que l’idylle entre l’acteur hollywoodien et la top-modèle semble avoir pris fin, il est indéniable qu’une certaine proximité persiste entre les deux. Pour rappel, leur relation aurait débuté en septembre dernier, après la rupture de DiCaprio avec l’actrice Camila Morrone.

« Gigi Hadid et Leonardo DiCaprio apprennent à se connaître », avait confié une source proche à People en février. Cependant, une autre personne anonyme avait affirmé avec audace : « Leo poursuit définitivement Gigi ». Entre les déclarations contradictoires et les rumeurs incessantes, l’état de la relation entre Gigi Hadid, la potentielle femme de Leonardo DiCaprio, reste flou.

Gigi Hadid : une femme indépendante malgré l’attraction de Leonardo DiCaprio ?

Malgré les affirmations insistantes selon lesquelles Gigi Hadid serait avec DiCaprio, une source proche de la mannequin assure qu’il n’y a rien de sérieux entre elle et l’acteur de 48 ans. « Elle voit Leo de temps en temps et aime passer du temps avec lui », confie le témoin. Alors que l’attention que lui porte DiCaprio est appréciée, Gigi Hadid insiste sur le fait que sa relation avec lui n’est pas sérieuse. Son statut de célibataire lui permet de maintenir son indépendance tout en profitant de sa vie sociale.

Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid : des signes de rapprochement persistent

Pourtant, des indices indiquent que la flamme n’est peut-être pas totalement éteinte. Ils ont été vus ensemble dans un restaurant londonien récemment, ajoutant de l’huile sur le feu des rumeurs. Encore plus troublant, DiCaprio aurait présenté Gigi à son père et à sa belle-mère lors de cette sortie. Malgré tout, la source anonyme persiste : « Ils sont à des moments très différents dans la vie. Gigi donne la priorité à sa vie de mère ».

En résumé, l’histoire entre Gigi Hadid et Leonardo DiCaprio continue d’entretenir le suspense. Malgré les rumeurs et les indices indiquant une éventuelle relation, le statut de célibataire de Gigi Hadid et son indépendance persistent. Néanmoins, la proximité entre elle et Leonardo DiCaprio suscite toujours des interrogations. Seul le temps nous dira si cette prétendue romance se concrétise ou s’éteint.