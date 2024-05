Gérard Depardieu frappe un paparazzi en Italie !

Ce mardi, Gérard Depardieu s’est attaqué physiquement à un paparazzi dans un restaurant de Rome, en Italie. La scène s’est déroulée vers 14 heures au Harry’s Bar, un établissement de prestige situé au cœur de Rome. L’acteur déjeunait en terrasse avec cinq proches lorsque Rino Barillari, l’un des paparazzi les plus célèbres d’Italie, s’est approché pour le photographier à son insu.

Selon les médias romains, la compagne de l’acteur a d’abord retenu le photographe par le bras. Ensuite, l’acteur lui a asséné plusieurs coups de poing au visage. Témoignant de la scène, le journaliste Gianni Riotta a déclaré : « J’ai vu de mes propres yeux Depardieu frapper Barillari avant que les carabiniers n’interviennent et n’interrogent plusieurs témoins. Puis, une ambulance est arrivée pour emmener Barillari. » Il ajoute : « Depardieu est alors parti en voiture sur la Via Veneto. On aurait dit une scène des années 60. »

« Je l’ai vu sur la Via Veneto avec une femme. Je me suis approché pour prendre quelques photos, » a raconté le photographe de 79 ans, cité par le quotidien romain Il Messaggero. « Quand je les ai photographiés à leur table, évidemment en cachette, je ne pouvais pas imaginer comment cela se terminerait. (…) Il m’a donné trois coups de poing au visage, » a-t-il affirmé.

Gérard Depardieu a pour le moment refusé de commenter l’incident.