Gasly à Versailles, mariage surprise !

Un grand pilote français de F1 propriétaire d’un futur grand club de football ? C’est l’annonce surprise du jour. Le FC Versailles, pensionnaire de 3e division (10e en National), a communiqué l’arrivée d’un 3e propriétaire associé du club.

Pierre Gasly, qui baigne dans le football depuis tout petit, s’engage dans cette aventure. Et ce, malgré son emploi du temps surchargé de pilote de Formule 1 chez Alpine. L’objectif, participer au développement « à moyen et long terme » de ce club familial, « 100% français ». Aucun détail financier n’a été révélé au cours de l’officialisation du rapprochement.

Le FC Versailles est fier d’accueillir Pierre Gasly, pilote de Formule 1 français, comme troisième associé propriétaire. 🤝



« Le monde du foot me passionne, je suis tous les résultats. J’ai joué au foot quand j’étais petit », a précisé le pilote de 28 ans, également supporter du PSG, « en Normandie, on a Le FC Rouen, Quevilly-Rouen Métropole, Le Havre, Caen et moi, je jouais à Bois-Guillaume. C’était l’époque où j’avais fait les sélections à Auxerre, tout gamin, avec Guy Roux. J’ai toujours baigné dans cet univers. »

Le très actif président du FC Versailles Alexandre Mulliez a tenu à expliquer dans un communiqué publié sur le site du club comment Pierre Gasly apportera sa pierre à l’édifice : « Sa visibilité en France et à l’international renforcera également le rayonnement du club. Je suis convaincu que notre collaboration sera fructueuse. En tant qu’admirateur de longue date de la F1, je mesure la chance d’avoir Pierre à nos côtés pour atteindre tous nos objectifs. »

Interrogé par L’Equipe, Pierre Gasly a précisé que « ce n’est pas le plus gros engagement financier de (sa) vie d’entrepreneur. En revanche, c’est avant tout celui qui émotionnellement (l)’engage le plus. »

Pierre Gasly connaît un début de saison de F1 compliqué, avec aucun point en deux Grands Prix, au Bahrein et en Arabie Saoudite.