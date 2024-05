Gabriel Attal se montre ferme, tous les détails des nouvelles règles de l’assurance chômage

L’objectif, « aller vers le plein-emploi ». Ce matin, dans La Tribune Dimanche, Gabriel Attal présente sa nouvelle version de l’assurance chômage. Des nouvelles règles qui font grincer des dents parmi l’opposition et les partenaires sociaux, qui l’accusent de chercher uniquement à faire des économies.

Ces modifications entreront en vigueur à la fin de l’année. Avec un seul but réel : ramener rapidement 90 000 personnes supplémentaires au travail. Et donc faire baisser la courbe du chômage, actuellement à la hausse. De cette façon, le Premier ministre veut aussi dégager 3,6 milliards d’euros d’économies. Un bon signal à envoyer alors que les finances publiques sont toujours plus dans le rouge.

A partir du 1er décembre, ce durcissement des règles va entraîner plusieurs changements. Concernant l’ouverture des droits, il faut aujourd’hui avoir travaillé 6 mois au cours des 24 derniers mois. Il faudra alors avoir travaillé 8 mois sur une période de 20 mois.

Concernant les seniors, il n’y aura plus d’indemnisation plus longue pour les moins de 57 ans qui peuvent bénéficier aujourd’hui de l’assurance chômage pendant 22,5 mois (pour les 53-54 ans) et jusqu’à 27 mois (55-57 ans). Seuls les plus de 57 ans pourront toucher le chômage pendant 22,5 mois. De ce fait, certains seniors pourraient être amenés à accepter un emploi moins bien rémunéré. Gabriel Attal crée donc un « bonus emploi senior » pour compléter pendant un an le salaire qui serait moins élevé que le précédent.

Justement, concernant la durée maximale d’indemnisation. Elle sera réduite de 18 à 15 mois pour les moins de 57 ans, « dans les conditions actuelles », a indiqué Gabriel Attal. Le Premier ministre parle ici d’un taux de chômage compris entre 6,5 % et 9 % de la population active.

Enfin, au sujet du mode de versement de l’assurance chômage. Alors que le montant est calculé aujourd’hui sur le nombre de jour dans le mois, la mensualisation sera la règle. La base retenue est celle de 30 jours ce qui fera perdre jusqu’à cinq à six jours à certains…

Les négociations se poursuivant concernant deux autres mesures qui créent des tensions. La ministre du Travail Catherine Vautrin oeuvrent pour la mise en place d’un CDI sénior, ainsi que le bonus-malus promis par Emmanuel Macron sur les cotisations patronales pour lutter contre l’abus de contrats courts.