Gabriel Attal : Personnalité politique préférée des Français

Selon l’enquête Paris Match et Sud Radio diffusée mardi, le chef du gouvernement Gabriel Attal est arrivé en tête du baromètre Ifop-Fiducial des personnalités politiques, il détrône ainsi son prédécesseur Édouard Philippe, qui occupait cette première place depuis décembre 2021.

Le Havrais Édouard Philippe reste tout de même sur le podium avec 52 % de bonnes opinions contre 53 % pour l’actuel Premier ministre. Après Nicolas Hulot et Édouard Philippe, Gabriel Attal devient le troisième responsable politique depuis l’élection d’Emmanuel Macron en mai 2017 à se hisser en tête du classement.

François Hollande obtient la médaille de bronze, avec 48 % de bonnes opinions, l’ancien chef de l’état se positionne à la troisième place, mais est leader à gauche devant les insoumis Francois Ruffin (12ème position) et Jean-Luc Mélenchon (35 ème position).

Les ministres Buno le maire et Rachida Dati se situent respectivement à la cinquième et à la sixième place, devant l’ancien Président Nicolas Sarkozy, septième de ce classement.

Les leaders du Rassemblement national prennent leur part dans le TOP 10, Jordan Berdella obtient la huitième place juste devant Marine le Pen.

L’enquête a été réalisée entre les 14 et 15 février auprès d’un échantillon représentatif de 1 004 Français âgés de 18 ans et plus.