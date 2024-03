Frédéric Lopez révèle sa maladie

Frédéric Lopez, animateur bien connu de France 2, révèle dans une interview à paraître dans le magazine « Nouvelle ère » le 29 mars 2024, une partie de laquelle est déjà disponible sur le site de « Nice matin », qu’il souffre d’otospongiose, une maladie qui risque de le rendre complètement sourd à terme. Cette confession vise à briser un tabou autour de cette maladie.

L’homme de télévision de 56 ans explique comment cette maladie a déjà bouleversé sa vie quotidienne, notamment après une opération infructueuse à l’oreille droite. Il décrit ses difficultés, incluant des acouphènes constants qui ressemblent au bruit d’un aspirateur. Ces problèmes auditifs représentent un défi pour quelqu’un dont le métier repose sur l’écoute.

Malgré ces difficultés, Frédéric Lopez adopte une attitude fataliste et accepte cette épreuve de la vie. Bien qu’appareillé, il constate que sa surdité grandissante l’isole de plus en plus en société. Il envisage d’apprendre le langage des signes et même de promouvoir les appareils auditifs, ce qui serait une première pour lui, qui avait toujours refusé de faire de la publicité auparavant.