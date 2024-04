François-Xavier Bellamy : « L’antisémitisme est devenu un carburant électoral pour la France insoumise. C’est d’une gravité absolue. »

Vice-président exécutif des Républicains, François-Xavier Bellamy est tête de liste aux élections européennes, qui se dérouleront en France le 9 juin prochain. À cette occasion, l’homme politique nous a accordé une longue interview, à retrouver en intégralité dans le nouveau numéro d’Entrevue, actuellement en vente dans toute la France.

Marie Giancani : Quelles sont les grandes lignes de votre programme ?

François-Xavier Bellamy : Pour nous, il y a un sujet majeur qui est « Est-ce que la France va retrouver les moyens de maîtriser son destin ? ». Aujourd’hui, je pense que les Français ont l’impression de subir ce qui leur arrive, de subir la fragilité des services publics, la crise de l’école, de l’hôpital, de subir l’insécurité, de subir une immigration qui n’est pas régulée, de subir la crise climatique. Tout ce qui nous arrive ne vient pas de nulle part. C’est la conséquence des choix politiques qui ont été faits dans ce pays depuis 2012 finalement, depuis que la gauche est au pouvoir et elle l’est sans discontinuer en réalité, depuis ce moment-là.

Mais quel est le premier combat à mener ?

C’est le combat pour sortir du décrochage économique. La spirale de la dette, c’est l’appauvrissement de la France. Pour ça, il faut libérer les Français des charges, de la fiscalité écrasante qui les asphyxies et du poids des impôts. Il faut aussi les libérer des contraintes, des normes, des contrôles qui sont plus exigeants en France que partout en Europe !

Vos craintes se portent-elles plus sur la montée de l’extrême droite ou l’extrême gauche ?

Moi, je vois que tout le monde combat avec vigueur l’extrême droite, mais en réalité, je suis terrifié de voir que, dans une relative indifférence, la dérive de l’extrême gauche menace aujourd’hui ce que nous avons de plus essentiel. Quand j’entends que la France Insoumise recrute une colistière pour être élue au Parlement européen, qui déclare que les actions du Hamas sont légitimes et quand je vois que l’extrême gauche justifie qu’on puisse interdire à un étudiant d’entrer dans un amphithéâtre parce qu’il est juif, je constate que l’antisémitisme est devenu un carburant électoral pour la France insoumise. C’est quand même d’une gravité absolue.

