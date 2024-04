France Télévisions dévoile son dispositif pour les élections européennes 2024

France Télévisions a révélé aujourd’hui son plan de couverture éditoriale pour les élections européennes de cette année. Déjà amorcé par une série d’entretiens avec les principales têtes de liste, ce dispositif multi-chaînes promet une immersion complète dans les enjeux de cette campagne électorale cruciale.

Caroline Roux, également présentatrice de “C dans l’air” sur France 5, orchestrera une spéciale élections européennes de “L’événement” en prime time en mai 2024. Cette émission abordera les grands thèmes qui animent la campagne électorale, tels que les frontières, la politique migratoire, la transition écologique et bien d’autres encore.

La chaîne consacrera également six primes à cet événement politique majeur, dont un débat pré-électoral “à quelques jours du scrutin” du 9 juin 2024, réunissant les principaux candidats et têtes de liste des formations politiques sur France 2.

Outre France Télévisions, d’autres médias se mobilisent pour offrir une couverture exhaustive des élections européennes. Public Sénat, France 24, RFI, LCI, BFMTV et CNews prévoient également des débats avec les candidats, offrant ainsi aux téléspectateurs une diversité de points de vue et de débats politiques.

Le soir du vote, une soirée électorale sera présentée par Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse, offrant analyses, reportages et réactions en direct, avec la participation de nombreux invités politiques et des correspondants de la rédaction nationale de France Télévisions à travers l’Europe.

Par ailleurs, France 3 diffusera dès le 21 avril une édition spéciale de “Dimanche en politique” consacrée aux élections européennes, mettant en lumière les attentes des Français et les enjeux européens. Enfin, “Nous, les Européens” sur France 2 proposera trois émissions inédites abordant des questions spécifiques telles que la crise climatique, le déclin démographique du continent et la défense européenne.

Ainsi, les téléspectateurs pourront suivre de près chaque étape de cette campagne électorale, guidés par une offre éditoriale riche et diversifiée proposée par France Télévisions et d’autres médias.