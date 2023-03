France : pourquoi célèbre-t-on la Saint-Patrick en 2023 ?

Le 17 mars est connu pour être le jour de la Saint-Patrick. Cette fête est à la base irlandaise, mais de nos jours le monde entier se joint aux irlandais dans les festivités. Danse, alcools irlandais, nourriture du pays, costumes verts de la tête au pied, tout le monde est familier avec les coutumes de cet évènement international. Mais d’où vient cette fête? Et pourquoi est-ce qu’elle est célébrée dans des pays comme la France, les U.S.A. ou encore le Mexique? On vous dit tout.

D’où vient la fête de la Saint-Patrick?

Comme vous avez pu le deviner, la Saint-Patrick fait référence à un Saint qui s’appelait Patrick (Hein? Non non je suis sérieux !) et qui est mort lors de cette fameuse journée du 17 mars, en l’an 461. Voici son histoire.

Patrick est né en l’an 387 dans un village qui se trouvait au nord de la Grande Bretagne. Son père était un diacre au service de l’Église catholique. Mais malheureusement le jeune Patrick est enlevé à l’âge de 16 ans et finit par travailler comme esclave pour un druide en Irlande pendant quelques années.

Patrick décide alors d’essayer de s’enfuir. Certains disent que le Seigneur l’aurait interpellé et lui aurait dit dans une révélation de fuir ce druide pour lequel il faisait le berger. Une fois de retour chez sa famille, il décide d’étudier la théologie afin de devenir prêtre catholique.

Patrick monte vite les rangs et finit par devenir évêque. Il est ensuite chargé d’aller propager le christianisme en Irlande par le Pape Célestin 1er. D’autres sources disent que depuis que Patrick a fui l’Irlande, il était déterminé à évangéliser le pays.

En tout cas, notre évêque retourne dans le pays où il était captif et commence à propager le christianisme dans tout le pays et chasse tous les serpents (serpents qui font probablement allusion aux polythéistes et aux païens qui vivaient en Irlande à l’époque).

Il se sert d’une plante très commune dans le pays pour expliquer le concept de trinité aux populations locales. Le trèfle à trois feuilles. C’est ainsi que le trèfle à trois feuilles serait devenu le symbole incontournable de la fête de Saint-Patrick.

Ce n’est que de nombreux siècles plus tard que la fête de la Saint-Patrick devient officielle en l’an 1631. Le Pape Urbain VIII déclare la journée du 17 mars comme fête religieuse dédiée au Saint-Patrick et en 1903 la fête devient une fête populaire nationale et le jour du 17 mars devient férié en Irlande.

Pourquoi est-ce qu’on met du vert pendant la Saint-Patrick?

Tout le monde porte du vert pendant la Saint-Patrick. Que ce soit les vêtements, les cheveux, la barbe, la bière… mais pourquoi est-ce le cas?

Les raisons de ce choix remontent à l’époque de l’occupation anglaise. La Société des Irlandais unis brandissait un drapeau vert lorsqu’elle se confrontait aux colons, et naturellement, lorsque l’Irlande a obtenu son indépendance, elle a décidé d’adopter cette couleur comme symbole de leur liberté et de leur pays.

Comment cette fête s’est propagée dans le monde?

Il faut savoir qu’il y a plusieurs raisons à cela. Tout d’abord c’est simplement un désir de festoyer venant des différentes nations qui ont alors décidé d’adopter cette fête comme une fête populaire et internationale. Chose qui n’a pas spécialement plus aux chrétiens dévoués d’Irlande, qui voulaient réclamer la fête comme une fête religieuse et non populaire, même si ces derniers finissent par lâcher l’affaire.

Ensuite il y a l’immigration de nombreux Irlandais dans le monde. Bien que chacun soit parti dans une différente partie du monde pour trouver fortune, le peuple du trèfle n’a pas oublié ses traditions et sa culture et a donc continué à célébrer la Saint-Patrick où qu’il soit avec ses confrères. C’est aussi une occasion pour eux de partager leur culture et leurs traditions avec le reste du monde.

Alors pendant ces festivités irlandaise, le monde se donne au Guinness et au Harp, ainsi qu’aux nombreuses découvertes culinaires qu’offre l’Irlande en cet événement de la Saint-Patrick.