France 24 bientôt remplacée par Franceinfo ?

Dans un contexte où les médias traditionnels font face à des défis sans précédent, notamment une concurrence accrue des réseaux sociaux et des plateformes en ligne, le député Quentin Bataillon, président de la commission d’enquête sur l’attribution des fréquences TNT, a avancé ce matin sur Franceinfo une proposition audacieuse : étendre la portée de la chaîne télévisée franceinfo au niveau international, envisageant même sa possible substitution à France 24. Cette idée s’inscrit dans une réflexion plus large sur la réforme de l’audiovisuel public en France.

🔴 Réforme de l'audiovisuel public ➡️ "[Les marques Radio France, franceinfo…] existeront toujours, ce n'est pas spécifié dans la loi […] Je pousse aussi pour que franceinfo puisse être poussé au niveau international pour remplacer éventuellement France 24", dit Q. Bataillon. pic.twitter.com/JOgMXwIPg7 — franceinfo (@franceinfo) May 13, 2024

Pour Quentin Bataillon, franceinfo, avec son format télévisuel et radiophonique, représente un acteur potentiellement puissant sur la scène internationale. Il soutient que renforcer cette chaîne pourrait non seulement répondre aux besoins évolutifs du paysage médiatique, mais aussi consolider la présence française à l’étranger. Cette vision ambitieuse intervient dans le cadre d’un projet plus vaste de réorganisation de l’audiovisuel public français, visant à fusionner plusieurs entités majeures, dont France Télévisions, Radio France, l’Ina et France Médias Monde (RFI et France 24), d’ici 2026.

Cependant, cette proposition n’a pas manqué de susciter des réactions mitigées, notamment de la part des salariés de France 24. Vanessa Burggraf, directrice de la chaîne internationale, a souligné l’unicité et l’expertise de France 24, tandis que des journalistes ont mis en avant l’importance de leur travail, accumulant une expertise sur les questions internationales au fil des années. Ils ont dénoncé une vision réductrice de l’information et de son impact global, mettant en garde contre le risque de perdre cette expertise au profit d’une réorganisation hâtive.

Cette proposition, au cœur des débats sur l’avenir de l’audiovisuel public en France, soulève des questions fondamentales sur l’équilibre entre l’innovation nécessaire pour rester pertinent dans un paysage médiatique en constante évolution et le respect des spécificités et des acquis des différentes entités médiatiques. Alors que la réforme de l’audiovisuel public continue d’être débattue au sein de l’Assemblée nationale, l’issue de ces discussions déterminera le paysage médiatique français pour les années à venir.