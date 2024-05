Fort Boyard : Passe-Partout et Passe-Muraille enfin libérés de leur mutisme

Dans une annonce qui a fait grand bruit, l’émission emblématique de France 2, Fort Boyard, s’apprête à vivre une révolution majeure pour sa 35ᵉ saison. Les personnages légendaires Passe-Partout et Passe-Muraille, auparavant silencieux, auront enfin la parole. Une évolution attendue depuis longtemps qui promet de marquer un tournant dans l’histoire du célèbre jeu télévisé.

Depuis des décennies, les fidèles spectateurs de Fort Boyard ont été habitués au silence de ces deux figures iconiques, incarnées respectivement par André Boucher et Anthony Laborde. Mais cette tradition prend fin avec la prochaine saison, prévue pour juin 2024. Désormais, Passe-Partout et Passe-Muraille interagiront verbalement avec Olivier Minne, l’animateur, et les courageux candidats qui se lancent dans les épreuves du fort.

Cette évolution marque une réponse directe aux critiques récurrentes accusant l’émission de véhiculer une image dégradante des personnes de petite taille. En effet, le mutisme imposé à Passe-Partout et Passe-Muraille était souvent perçu comme une mise à l’écart injuste de ces comédiens talentueux. Anthony Laborde et André Boucher pourront désormais exprimer leur personnalité et leur humour, contribuant ainsi à renforcer la diversité et l’inclusivité de l’émission.

Cette décision, prise par la direction de France Télévisions, représente un pas significatif vers une représentation plus authentique et respectueuse de la diversité corporelle à la télévision. Cependant, la production d’Adventure Line Production a tenu à souligner que cette évolution ne se traduirait pas par de longs discours, mais plutôt par quelques phrases éparses.

En réaction à cette décision, certains membres de l’équipe de production ont exprimé leur mécontentement, menaçant même de défier les nouvelles règles en déguisant tous les participants, à l’exception de Passe-Partout et Passe-Muraille. Une tension palpable qui témoigne de l’importance de cette évolution au sein de l’émission.

Fort Boyard, qui a su traverser les décennies en se renouvelant constamment, prouve une fois de plus sa capacité à s’adapter aux attentes de son public tout en restant fidèle à son esprit originel. Cette 35ᵉ saison s’annonce donc comme un rendez-vous incontournable, marquant une nouvelle ère pour l’emblématique forteresse télévisuelle. Les téléspectateurs sont invités à se préparer à être surpris, une fois de plus, par les rebondissements et les défis toujours plus audacieux de Fort Boyard.