“Florent Pagny, c’est les montagnes russes !”

Invité hier sur C8 dans l’émission PAF, présentée par Pascale de la Tour du Pin, Jérôme Goulon, rédacteur en chef d’Entrevue, s’est exprimé sur l’état de santé de Florent Pagny. Le chanteur, qui se bat depuis un an contre un cancer du poumon, alterne moments d’espoirs et d’inquiétude. Il doit en effet faire face à une forme rare et sévère de la maladie, dont les statistiques sont malheureusement sombres. On lui souhaite évidemment de gagner son combat et continuer de chanter pendant de nombreuses années encore !

Retrouvez l’extrait de l’émission :

https://x.com/TPMP/status/1711783906741977230?s=20