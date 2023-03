La célèbre comédienne a été prise la main dans le sac ! Florence Foresti est récemment passée dans l’émission Une famille en or sur TF1. L’artiste était initialement venue pour mettre en avant une association qu’elle soutient, mais les internautes ne lâchent pas une star du regard. La femme de 49 ans s’est fait remarquer en train de succomber à l’une de ses addictions, et la sphère des réseaux sociaux n’a pas hésité à le faire remarquer…

Florence Foresti coupable?

Oui, elle est coupable, elle a été complètement grillée. Mais ce n’était pas le but de sa venue à la base. Florence Foresti est passée en tant qu’invitée spéciale sur l’émission Une famille en or pour récolter le plus de fonds possibles qui seraient destinés à l’association Women Safe qui lutte contre les violences faites aux femmes.

La comédienne a pu compter sur ses amis Alex Ramires, Baptiste Lecaplain, Arnaud Tsamère, Ragnar Le Breton, Isabelle Nanty, Benjamin Tranié, Anne-Sophie Girard, Jérémy Ferrari, François-Xavier Demaison, Bérengère Krief, Artus, Anne Depetrini, Franck Dubosc et Laura Felpin.

Leur passage fut un succès. En effet, c’est 2,57 millions de téléspectateurs qui ont assisté à l’émission, soit 13,2% du public total. De plus, Florence Foresti et ses amis ont réussi à récolter 30 000 € pour l’association Women Safe.

C’est alors pendant la pause publicitaire que Florence Foresti s’est fait prendre. La comédienne n’a même pas attendu une seconde avant de fouiller dans sa poche pour… sortir sa cigarette électronique !

Et bien évidemment, un internaute l’a remarqué et l’a fait savoir avec une petite touche d’humour.

“Florence Foresti qui dégaine sa clope électronique plus rapidement que Lucky Luke à la pub.”

Eh oui, la mère de Toni n’arrivait pas à résister à la tentation, elle a succombé. Mais heureusement que la cigarette électronique est la pire de ses addictions. Ce n’est pas une justification pour autant.

Florence Foresti en proie à d’autres addictions

Florence Foresti et Alexandre Kominek à Roland Gaross le 29 mai 2022

La célèbre comédienne ne souffre pas seulement de l’addiction à la cigarette électronique, mais aussi d’une autre addiction extrêmement chronophage qui a atteint la plupart d’entre nous également. Mais cette fois-ci, elle en a parlé ouvertement sur le plateau de “C à Vous” en 2020.

“Je vois les toilettes et je me dis “C’est le bon endroit”, j’ai la même addiction que beaucoup de gens aux réseaux sociaux. J’espère que je m’en déferai un jour, car cela nous prend beaucoup de temps, du temps que nous pourrions utiliser pour lire, regarder des films… Cela nous arrache ça.”*

La comédienne avoue également se battre contre cette addiction.

“J’essaie tant bien que mal de changer mon style de vie et d’essayer de regarder plus de fictions et de lire plus de livres. C’est devenu une exigence.”

Cela fait bientôt quatre ans que Florence Foresti essaie de se défaire de cette addiction. Mais elle s’éparpille partout, notamment parce qu’elle souffre de dépression et est également dépendante aux cachets antidépresseurs, qui sont connus pour causer une dépendance.

Florence Foresti a beaucoup de travail personnel à faire. La comédienne souffre de ces addictions comme beaucoup d’autres gens. Ce n’est pas un combat facile, mais c’est un combat que l’on peut gagner.