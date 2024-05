Festival de Cannes : le film Anora, de Sean Baker, remporte la Palme d’or ! Découvrez le palmarès complet

Ce samedi 25 mai, le jury du Festival de Cannes, présidé par Greta Gerwig, a rendu son verdict. La cérémonie s’est déroulée un peu plus tôt que d’habitude en raison de la finale de la Coupe de France de foot opposant le PSG à Lyon, à 21h00. Le film Anora, du réalisateur américain Sean Baker, racontant l’histoire d’une travailleuse du sexe, a remporté la Palme d’or. Voici le palmarès complet de cette 77e édition :

Palme d’or : ANORA de SEAN BAKER

Grand Prix : ALL WE IMAGINE AS LIGHT de PAYAL KAPADIA

Prix du Jury : EMILIA PÉREZ de JACQUES AUDIARD

Prix de la Mise en scène : MIGUEL GOMES pour GRAND TOUR

Prix Spécial : THE SEED OF THE SACRED FIG de MOHAMMAD RASOULOF

Prix d’interprétation masculine : JESSE PLEMONS dans KINDS OF KINDNESS de YÓRGOS LÁNTHIMOS

Prix d’interprétation féminine : ADRIANA PAZ, ZOE SALDAÑA, KARLA SOFÍA GASCÓN, SELENA GOMEZ dans EMILIA PÉREZ de JACQUES AUDIARD

Prix du Scénario : CORALIE FARGEAT pour THE SUBSTANCE

Caméra d’or pour un premier film : ARMAND de HALFDAN ULLMANN TØNDEL

Mention Spéciale de la Caméra d’or : MONGREL de WEI LIANG CHIANG & YOU QIAO YIN, présenté dans le cadre de la Quinzaine des Cinéastes

Palme d’or du Court Métrage : THE MAN WHO COULD NOT REMAIN SILENT de NEBOJŠA SLIJEPČEVIĆ

Mention Spéciale du Court Métrage : BAD FOR A MOMENT de DANIEL SOARES