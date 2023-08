Fernando Villavicencio, candidat à l’élection présidentielle en Équateur, tué par balle [Video]

Le candidat à l’élection présidentielle en Équateur Fernando Villavicencio, qui avait axé sa campagne sur la lutte contre la corruption et les gangs, a été abattu lors d’un meeting. Fernando Villavicencio, membre de l’assemblée nationale du pays, a été attaqué alors qu’il quittait l’événement dans la capitale, Quito, mercredi.

Pendant un meeting à Quito, dans le quartier financier, le bâtiment, qui avait auparavant abrité une école, a été le théâtre d’une fusillade tragique. Alors que Fernando Villavicencio, 59 ans, montait dans une voiture à l’extérieur du bâtiment où il avait rencontré des électeurs quelques instants auparavant, une rafale de coups de feu a retenti.

Le moment où son neveu a été tué a été décrit par Galo Valencia, l’oncle de Villavicencio :

Nous étions à quelques mètres de l’école quand nous avons été pris sous un déluge de près de 40 balles.

Selon Valencia, son neveu a été touché par trois balles à la tête. Un autre témoin, Carlos Figueroa, a déclaré que “30 secondes après qu’il [Fernando Villavicencio] ait quitté la porte principale, les tirs ont commencé”.

Une vidéo de l’intérieur du bâtiment montre des partisans paniqués plongeant pour se mettre à couvert. Dans le chaos, neuf autres personnes ont été blessées, dont un candidat à l’assemblée du pays et deux policiers, ont déclaré les procureurs.

Le suspect a également été touché lors d’un échange de tirs avec les forces de sécurité et est décédé plus tard des suites de ses blessures, a indiqué le procureur général du pays sur les réseaux sociaux. Six personnes ont été arrêtées par la police en lien avec l’assassinat après des perquisitions à Quito, ont-ils ajouté.

Le combat de Villavicencio contre la corruption et les liens présumés avec le crime organisé

Fernando Villavicencio était l’un des rares candidats à alléguer des liens entre le crime organisé et des responsables gouvernementaux en Équateur. Le gang criminel appelé Los Lobos (Les Loups) a revendiqué la responsabilité de l’attaque.

Los Lobos est le deuxième plus grand gang en Équateur, comptant environ 8 000 membres, dont beaucoup sont derrière les barreaux. Le gang a été impliqué dans de récents combats mortels en prison, où des dizaines de détenus ont été tués de manière brutale.

L’Équateur a historiquement été un pays relativement sûr et stable en Amérique latine, mais la criminalité a fortement augmenté ces dernières années, alimentée par la présence croissante des cartels de la drogue colombiens et mexicains, qui ont infiltré les gangs criminels locaux.

La réaction à l’assassinat de Fernando Villavicencio

L’assassinat de Fernando Villavicencio a choqué l’Équateur et suscité des inquiétudes quant à la stabilité politique du pays. Le président Lasso a déclaré l’état d’urgence et a promis de traduire les coupables en justice.

Où se trouve le pays de l’Équateur ?

L’Équateur est le plus petit des pays andins d’Amérique du Sud, situé sur l’équateur entre la Colombie et le Pérou.

Pourquoi M. Fernando Villavicencio a-t-il été abattu ?

Fernando Villavicencio était l’un des huit candidats en lice pour le premier tour de l’élection, axé sur la lutte contre la corruption. Lui et son équipe avaient été menacés par le chef d’un gang lié au trafic de drogue.

Quelle est la suite des élections présidentielles équatoriennes ?

Autrefois nation relativement paisible, l’Équateur a été ravagé par l’arrivée de cartels de la drogue internationaux profitant de l’essor du trafic de cocaïne – et la question ne peut que gagner en importance dans la campagne électorale présidentielle.

L’Équateur face au crime organisé et les gang

Les cartels utilisent l’Équateur, qui dispose d’une bonne infrastructure et de grands ports, pour faire passer la cocaïne produite en Colombie et au Pérou vers les États-Unis et l’Europe.

Ils ont menacé et visé quiconque entravait leur chemin. Fernando Villavicencio, député en exercice et ancien journaliste, avait condamné ce qu’il considérait comme une approche laxiste envers les gangs, affirmant que s’il arrivait au pouvoir, il y aurait répression.

L’Équateur est en deuil après cet assassinat. Le président Lasso a déclaré l’état d’urgence et a promis de traduire les auteurs en justice.

L’Équateur est sous le choc de l’assassinat de Fernando Villavicencio. Le pays fait face à des défis considérables, mais il reste déterminé à faire face à cette menace croissante. La solidarité avec la famille de Villavicencio est forte, et ce tragique acte ne restera pas impuni.

Un héritage de courage selon Otto Sonnenholzner

Ancien vice-président et candidat Otto Sonnenholzner a également exprimé ses

Plus sincères condoléances et sa profonde solidarité” envers la famille de Villavicencio. “Que Dieu le garde dans sa gloire”, a-t-il écrit.

Notre pays est en train de perdre le contrôle.”

Le prochain président élu en Équateur devra faire face à des défis majeurs, et l’héritage de Fernando Villavicencio doit inspirer une action continue contre la corruption et l’impunité. Le peuple équatorien est déterminé à bâtir un avenir meilleur malgré ces épreuves.

L’assassinat de Fernando Villavicencio est une tragédie pour l’Équateur. Il était un politicien courageux et dévoué qui s’est battu pour les droits du peuple. Sa mort rappelle les dangers auxquels sont confrontés les journalistes et les militants dans les pays où la corruption et l’impunité règnent.

L’assassinat de Fernando Villavicencio est un jour sombre pour l’Équateur. Cela rappelle que la lutte contre la corruption et l’impunité est loin d’être terminée. La mort de Villavicencio ne découragera pas ceux qui sont déterminés à faire de l’Équateur un meilleur pays. Son héritage perdurera dans les cœurs et les esprits de tous ceux qui l’ont connu.