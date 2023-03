Le mystère de la famille Godard est une affaire qui trouble les Français depuis 24 ans maintenant. Rien n’a jamais pu être confirmé ou vérifié à cause du manque de preuves et d’indices au sein de cette affaire, même si la piste la plus probable pour les policiers et les enquêteurs est celle d’un meurtre commis par le père de famille. TF1 a fait un documentaire qui compte 2 épisodes pour l’instant où l’enquêteur Thierry Lezeau parle de cette sombre affaire et nous révèle des détails de plus en plus effrayants…

La fille du docteur Godard entendue pleurer dans un hôtel ?

C’est une révélation récente qui a été faite par Thierry Lezeau dans le deuxième épisode du documentaire de TF1 Docteur Godard, l’homme qui voulait tout quitter.

Pour rappel, la famille était partie en vacances lors de l’été 1999 et le père de famille avait loué un voilier et pris la mer depuis Saint-Malo avec toute sa famille. Le docteur est parti le 1er septembre 1999 et comptait revenir le 5 du même mois, mais il ne revint pas. Ni lui, ni aucun membre de sa famille.

L’enquêteur parle du témoignage d’une femme de ménage. Un serveur dans l’hôtel de Mannin de Douglas, qui est la capitale de l’île de Man, aurait reconnu Yves Godard. Une femme de ménage de l’hôtel raconte avoir entendu Camille, la fille du docteur qui avait 6 ans à l’époque, pleurer dans une chambre en appelant sa maman.

Yves Godard coupable du meurtre de la famille Godard?

Image d’Yves Godard

C’est l’hypothèse la plus probable selon les enquêteurs. Bien qu’ils ne puissent pas le prouver et incriminer le docteur expert en acupuncture, les quelques indices qu’ils ont trouvés portent à croire que le meurtre de sa femme et/ou de ses enfants a été commis par le mari.

Il convient de noter que Marie-France était la deuxième femme d’Yves Godard. Le docteur avait déjà deux enfants avant de se marier avec elle et d’avoir deux autres enfants, Marius et Camille, qui ont également disparu ce jour-là.

Par exemple, le véhicule du docteur. Yves Godard possédait un combi familial que les autorités ont décidé de fouiller. La police scientifique aurait décidé d’enlever les jantes du véhicule ainsi que le plancher de ce dernier. Elle aurait alors remarqué de grandes quantités de sang qui s’étaient infiltrées dans le véhicule, comme le raconte Thierry Lezeau.

“On avait des taches et des auréoles rougeâtres sur le côté droit du véhicule, en allant de la porte coulissante vers l’arrière, mais pas plus haut que 20 centimètres. Comme si une personne allongée, des sacs tachés de sang ou un corps emballé dans des couvertures avait été posé là*.** Et puis la quantité de sang. Vu les infiltrations qu’il y avait, il devait y en avoir pas mal.”*

Ce sont des faits douteux que les autorités ont découverts, mais ils ne prouvent pratiquement rien. On ne sait pas si c’est l’œuvre du docteur Godard. Ce que l’on sait, par contre, c’est que le sang qui se trouvait dans la voiture, après l’avoir analysée, est celui de Marie-France Godard.

Le parquet avait abandonné l’affaire en 2012 en concluant que la seule hypothèse qu’ils peuvent exclure, c’est que la disparition de la famille s’expliquerait par un simple accident en mer.

Reste à voir ce que TF1 et Thierry Lezeau nous réservent dans les prochains épisodes du documentaire.