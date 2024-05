FAKE NEWS – Non, les avions de la Patrouille de France n’ont pas dessiné le drapeau russe en survolant Marseille

Des vidéos de l’accueil de la flamme olympique à Marseille font le buzz sur les réseaux sociaux ce jeudi 9 mai. On peut y voir les avions de la Patrouille de France, prises le 8 mai, semblant dessiner dans le ciel le drapeau russe. Relayées par de nombreux comptes, notamment sur X, ces vidéos, très troublantes au premier abord, semblent démontrer une grossière erreur de la Patrouille de France, qui aurait inversé les couleurs du drapeau français et aurait ainsi reproduit le drapeau russe.

Si au vu des images, la bourde semble bien réelle et donc extrêmement surprenante, la Patrouille de France ne s’est pas trompée et n’a pas dessiné le drapeau russe.

En réalité, cette vision du drapeau russe dans le ciel marseillais est une illusion d’optique due à une question de perspective et d’angle de vue. Dans les faits, les quatre avions situés à la tête de la formation, et qui déploient une fumée blanche, volent au-dessus des quatre avions situées sur les côtés, qui déploient eux les fumées bleues et rouges, si bien qu’en regardant les avions d’un certain angle, on peut avoir le sentiment que la Patrouille de France dessine le drapeau russe et non le drapeau français. Mais il n’en est rien.

Des photos prises de face démontent la théorie de l’erreur, prouvant que la Patrouille de France a bien dessiné le drapeau français, et non le drapeau russe…

Regardez ici la vidéo polémique et les photos qui démontrent que c’est bien le drapeau de la France qui a été dessiné dans le ciel marseillais au moment d’accueillir la flamme olympique…