Fabrice Sopoglian de retour sur TFX !

« Je suis content de changer de chaîne et d’apparaître dans un nouveau format ! »

Fabrice Sopoglian est de retour sur TFX. Il sera à l’affiche dès le 1er juillet dans la JLC Family, aux côté de Jazz Correia, star de la téléréalité. Connu pour avoir été le parrain des Anges de la téléréalité, sur NRJ 12 et installé à Los Angeles, il nous parle de son actu. Interview.

Interview réalisée par Jérôme Goulon (Twitter @JeromeGoulon)

Jérôme Goulon : Tu es de retour à la télévision, cette fois-ci sur TFX. Parle-nous de ton émission…

Fabrice Sopoglian : Ce petit retour fait plaisir, après plus de deux ans d’absence. Le producteur de l’émission, Antoine Henriquet (Ah Production), est un ami de longue date. Quand il m’a demandé de participer à cette nouvelle saison à Los Angeles, j’ai immédiatement accepté.

Qui pourra t on retrouver dans ce programme ?

Il y a la JLC Family au gros complet et des intervenants de Los Angeles, comme Romain Chavent, qui avait fait Secret Story, et qui est devenu le roi de la nuit sur Los Angeles. Il y aura également mon copain Romain Bonnet, star de la nouvelle émission Selling Sunset sur Netflix.

Jazz, star de la JLC Family, n’est pas vraiment une inconnue pour toi…

Oui, Jazz est mon ancienne élève des Anges ! Elle avait fait Les Anges 8 à Hawaï, avec un projet pro de boxe. Je ne l’avais pas revue depuis. Elle a connu une évolution incroyable depuis cette saison des Anges. Elle est devenue une super star des réseaux sociaux ! J’étais aussi en relation avec Laurent, son mari.

Et quelle relation tu as avec le couple ?

Ce qu’on peut dire, c’ est que j’ai découvert un couple super ! Très pro ! Loin de l’image superficielle. Ils sont vraiment très pros dans leur domaine, et c’est sans doute aussi pour ça qu’ils ont construit cet empire et cette puissance sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle saison à Los Angeles est un nouveau départ ou il y aura pleins de belles surprises …

On s’attendait à te revoir sur NRJ 12 plutôt que TFX. C’est une petite surprise…

Oui, pour moi aussi ! On espérait faire une dernière saison All Stars des Anges sur NRJ12, mais ça traîne… En revanche, je suis content de changer de chaîne et d’apparaître dans un nouveau format ! De plus, nous travaillons avec la même société de production sur une idée d’émission ou je co-animerais avec Jazz. Un format assez original dans plusieurs pays.

On sait que tu es souvent sur tous les fronts. Quels sont donc tes autres projets ?

Je suis toujours dans la production. Je fais du développement de concepts, de films et de bookings de célébrités… Je travaille aussi sur l’écriture d’un long métrage et le développement d’une émission de téléréalité autour du free fight ! On m’a également proposé un guest dans la nouvelle saison de Netflix Selling Sunset. C’est encore en discussion… Et puis début 2022, j’ai fait signer Jean-Claude Van Damme sur la plateforme française Mym, par exemple. J’ai aussi collaboré avec Offset, le mari de Cardi B, sur un projet. Enfin, j’ai deux projets de NFTs en développement pour la rentrée. C’est ma nouvelle passion ! Tu vois, même si on me voit moins à l’antenne, je reste bien occupé !

Pour finir, la dernière fois que je t’ai eu en interview, ton documentaire Le Vif, sur la vie Christian Audigier, venait d’être enfin diffusé en France. Ça a bien marché ?

Oui ! Le documentaire a obtenu 17 Awards dans le monde, donc je suis très content. Pour ceux qui ne l’ont pas encore vu, il est toujours dispo sur les plateformes françaises, telles que Canal + VOD, Amazon et Itunes…