EXCLUSIF – La marque de luxe italienne Brunello Cucinelli vend ses produits en cachette à Moscou malgré l’interdiction européenne

Malgré les sanctions européennes et l’interdiction aux marques de luxe européennes de vendre leur produit en Russie suite à l’invasion en Ukraine, la marque Italienne de luxe Brunello Cucinelli continue à vendre ses produits librement, mais en cachette, à Moscou. La marque, fondée par Brunello Cucinelli, a même organisé un dîner privé pour les clients VIP où les téléphones portables et les caméras ont été interdits, comme le confirme notre source, présente lors de ce dîner.

Vendre des produits de luxe en Russie malgré les sanctions européennes peut avoir plusieurs conséquences. D’abord, cela pourrait entraîner des sanctions supplémentaires de la part de l’Union européenne. De plus, cela pourrait nuire à l’image de la marque en Europe et dans d’autres marchés où elle opère, car cela pourrait être perçu comme un manque de respect des sanctions internationales et totalement indifférentes aux malheurs des Ukrainiens et pro-Poutine .

Enfin, cela pourrait également avoir un impact sur les ventes et la réputation de la marque en dans le monde…