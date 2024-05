EXCLU – Nelson Monfort : « Des athlètes vont défendre nos couleurs aux JO et vivent avec 2 000€ par mois. Je trouve ça anormal… »

Figure incontournable de la télévision française depuis près de 40 ans pour ses interviews, ses talents de polyglotte et ses commentaires du patinage artistique, Nelson Monfort, 71 ans, est toujours très actif. À l’affiche d’une pièce de théâtre avec Philippe Candeloro, il commentera les JO de Paris 2024 sur France Télévisions. L’occasion pour lui d’inverser les rôles et d’endosser le costume d’interviewé à l’occasion d’un entretien exclusif accordé à Entrevue, à retrouver en intégralité dans le nouveau numéro, actuellement en vente. Extrait…

Les JO en France, vous en rêviez ?

Oui ! C’est une belle responsabilité en plus, c’est un beau challenge. J’espère que ça se passera bien et je suis raisonnablement confiant.

La France a-t-elle une chance de remporter de nombreuses médailles ? Sur quelles disciplines vous misez ?

Des sports comme l’escrime ou le judo. Des sports aussi peut-être un peu plus confidentiels comme le tir ou le canoë-kayak pourraient sourire à nos couleurs. Maintenant, je ne suis pas naïf… Les deux ou trois grands sports olympiques rois sont l’athlétisme, la natation, et là, c’est plus difficile. Je pense quand même que la France devrait s’en tirer honorablement au classement des médailles et devrait apparaître dans les 10 premiers.

Vous déplorez les gros écarts de salaires au sein des disciplines ?

Oui. Ça, j’en fais même un combat. Ma voix est une goutte d’eau dans l’océan. Des athlètes français, en particulier dans d’athlétisme, vont défendre nos couleurs aux JO et vivent avec 2 000€ par mois. Je trouve ça complètement anormal, voire même scandaleux. Surtout par rapport à des rémunérations qui sont totalement extravagantes dans d’autres sports…

Est-ce qu’il fera bon vivre à Paris pendant les JO selon vous ?

Je ne suis pas sûr de ça ! ( Rires ) Si je n’étais pas amené à travailler sur les Jeux avec un grand bonheur, je ne suis pas sûr que je resterais à Paris pendant les trois semaines des JO…

