EXCLU – L’auto-interview de Laurent Baffie : « J’ai eu 10 ans de vache maigre, en faisant des petits boulots et en bouffant des pâtes dans un studio pourri. »

Laurent Baffie est le plus grand sniper du PAF. Depuis plus de 30 ans, son sens de la répartie et son humour grinçant régalent des millions de téléspectateurs et d’internautes. En exclusivité pour Entrevue, il réalise son auto-interview. Des confessions aussi drôles qu’émouvantes…

LAURENT BAFFIE : Laurent Baffie, bonjour…

Laurent : Bonjour Laurent.

Ça te fait quoi de t’interviewer?

Ça fait bizarre, c’est une mise en abîme, mais j’aime bien.

Toi qui ne te livres pas beaucoup dans les interviews, tu n’as pas peur que je te fasse dire des choses trop perso ?

Je sais pas, on verra, de toute façon je te fais confiance… Enfin je me fais confiance.

Alors allons-y, ça te fait quoi d’être dans Entrevue plus de 20 ans après?

C’est étrange, à l’époque je n’aimais pas le journal, mais j’avais accepté d’y travailler parce que c’était Thierry.

Et aujourd’hui ?

Là, c’est Omar Harfouch qui m’a appelé en me disant qu’il avait racheté Entrevue et qu’il voulait gommer le côté trash pour un faire un journal classe, et il voulait que j’y participe.

Et tu l’as cru ?

Franchement, je ne sais pas comment on peut faire un journal classe en gardant la marque, mais en même temps, il a l’air sûr de lui alors pourquoi pas.

T’es bien payé pour faire cette interview ?

Ça va…

T’es payé combien ?

On avait pas dit qu’on élevait le niveau ?

Oui pardon… Tu regrettes tes années télé avec Ardisson ?

Pas du tout, avec Thierry, on a fait une télé qu’on ne pourrait plus refaire aujourd’hui, donc aucun regret, que des bons souvenirs

Tu fais partie des vieux cons qui disaient « c’était mieux avant » ?

Le vieux con, il t’emmerde, et puis on a le même âge, je te signale !

Tu penses quoi du conflit israélo-palestinien ?

Je suis contre.

T’as pas une petite vanne là-dessus ?

Non, je ne fais pas de vannes sur les choses qui m’horrifient.

T’as perdu tes couilles en vieillissant ?

Non, elles pendent un peu plus, mais elles sont toujours là.

Qui te fait rire aujourd’hui, dans la nouvelle génération de comiques ?

Plein de monde : Blanche Gardin, Alban Ivanov, Laura Felpin, Paul Mirabel, Tania Dutel, Jérémy Ferrari et Guillaume Bats que j’embrasse très fort là où il est. Après j’en oublie plein d’autres…

Et tu penses quoi de Paul de Saint-Sernin, le mec qui snipe chez Léa Salamé?

Que du bien, il est drôle, rapide, et il ne rit pas de ses vannes, il a tout compris.

Si on m’avait dit qu’un jour tu ferais de la chirurgie esthétique, je ne l’aurais pas cru.

À une époque, moi non plus.

T’as fait quoi exactement

Des implants capillaires, deux fois, et les poches sous les yeux qui me donnaient un air fatigué en permanence.

Ça fait mal, les implants capillaires ?

Ça fait pas mal, ça fait très mal.

Et les poches sous les yeux ?

Anesthésie générale.

T’as fait les dents, aussi non?

Oui, entre les tifs, les valises et les ratiches, si on fait les comptes, j’ai l’équivalent d’une fermette en Normandie sur la gueule !

Ça a buzzé grave sur le Net, il y a même des gens qui ne t’ont pas reconnu…

J’ai l’habitude, même mon père ne m’a pas reconnu !

T’as 65 balais, ça te fait quoi d’être vieux ?

Ça fait chier, mais dans ma tête, j’ai toujours 64 ans.

T’as peur de mourir ?

Non, j’ai juste peur de ne plus vivre.

À ton avis, il y a quoi après la mort ?

La décomposition.

Putain, mais comment tu fais pour répondre comme ça du tac au tac ?

Tac tac mon cul, j’ai mis deux heures pour trouver cette réponse !

Pour un Boomer t’es pas mal présent sur Instagram ces derniers temps ?

Oui, j’ai mis longtemps à m’y mettre, mais pour faire la promo de mes spectacles ou pour aider à vendre un bouquin, c’est un super outil, et puis je me marre aussi.

Tu peux nous donner la solution du rébus ?

Non démerdez-vous, mon compte, c’est lbaffie.

Ça t’a aidé d’être connu pour te faire des gonzesses ?

Écoutez, on a pas gardé les cochons ensemble !

Tu penses que sucer c’est tromper ?

Oui.

Et suçoter, c’est trompouiller ?

Oh putain, le niveau ! Une interview, ça se prépare BORDEL, t’as pas une question intéressante ?

Si, pardon. Dans le contexte actuel, tu ne penses pas que les comiques dont le but est de faire rire en repoussant les limites du politiquement correct sont totalement pétrifiés par une pression médiatique qui elle-même est sous le joug de la bien-pensance et de la crainte des associations et du terrorisme ?

Si.

Tu peux développer un peu ?

Non.

Aux dernières législatives, tu étais sur la liste du Parti Animaliste ? Ça t’a fait quoi de faire de la politique ?

Rien, j’ai juste fait ça pour donner un coup de projecteur sur la cause animale.

Et si tu avais été élu, ça aurait donné quoi, Baffie député ?

Député, j’aurais foutu plus de bordel que Boyard, Panot et Lassalle réunis.

Tu milites pour la protection animale, mais tu manges de la viande…

De moins en moins, je suis flexitarien.

Oui, mais tu en manges. Pourquoi tu n’es pas totalement végétarien ?

Parce que je suis con et faible.

Tu te dis écolo. Pourtant tu as deux voitures, une moto et tu prends l’avion. Ce n’est pas très bon pour la planète tout ça ?

Je sais, mais je ne vais pas aller à mes rendez-vous en covoiturage et je ne vais pas partir non plus en tournée en auto-stop. J’ai beau être écolo, je suis un gros pollueur comme les autres.

Si on te traite de bobo, ça te vexe ?

Pas du tout, au contraire, bobo c’est pas un gros mot pour moi, c’est une réalité. Je suis issu d’une famille très modeste du 20e arrondissement et aujourd’hui j’habite à l’ouest de Paris dans une maison avec jardin. Je fais mon composte, j’ai une Smart électrique et je mange bio en buvant du bon Bordeaux plein de sulfates et de pesticides, je suis une vraie caricature!

Si on considère que tu as commencé ta carrière d’artiste à 16 ans comme figurant chez les Carpentier, ça te fait presque 50 ans de boutique ?

Oui, avec des gros trous d’air, parce qu’entre 17 et 27 ans, j’ai eu 10 ans de vache maigre, en faisant des petits boulots et en bouffant des pâtes dans un studio pourri avec les chiottes sur le palier.

Et après, tu as pu gâter tes enfants, limite, tu les as pourris…

Disons que j’ai eu la chance de pouvoir leur offrir ce que je n’avais pas leur âge, et puis on leur laisse la planète dans un tel état que je suis content d’avoir pu les gâter un peu avant l’apocalypse.

L’apocalypse ? Carrément !

Tu vois des raisons d’être optimiste, toi ?

Non, en fait je pense comme toi…

Normal, tu es moi enfin je suis toi… Je suis toi et toi t’es moi.

Tais-toi !

Oui et toi aussi tu es moi.

Non, je disais, tais-toi, ferme ta gueule !

Ah, l’interview est terminée?

Presque, on va finir avec une interview première fois pour rendre hommage à Thierry Ardisson.

Pourquoi, il est mort ?

Mais non, que t’es con, on peut rendre hommage aux gens sans qu’ils ne soient morts.

C’est toi qui es con, tu m’as fait peur !

Prêt pour l’interview ?

Prêt.

L’INTERVIEW PREMIÈRE FOIS

Alors on y va…

Attends y’a pas de jingle ?

Non.

Je peux bouger alors ?

Fais ce que tu veux, je m’en branle. Première relation sexuelle ?

La famille, ça compte ?

Non…

Alors ma première fois, c’était avec Paulette, une prostituée de la rue Saint-Denis, j’avais 16 ans et elle 73. C’était pas la plus belle, ni la plus jeune, mais c’était la moins chère.

C’était quoi les tarifs ?

50 francs l’amour, et 100 francs la sodomie.

Et ça t’a couté combien ?

Elle était sur le ventre, alors comme je savais pas trop où j’étais dans le doute, je lui ai donné 75.

Classe !

Tu me demandes, je te réponds.

Première fois à trois, et s’il te plaît, épargne-moi la vanne pourrie avec la ville.

Jamais fait à trois.

Sérieux ?

Non, je n’ai jamais partouzé non plus, pour moi faire l’amour c’est l’intimité pas la collectivité. Je n’ai aucune envie de voir les couilles d’un mec qui se balancent à 20 cm de mon nez quand je baise, même si c’est les couilles d’un pote.

Ta plus grosse dépense c’était quoi ?

On est plus dans l’interview première fois?

On s’en fout, réponds !

C’était une maison de 28 m² à Saint-Ouen avec chiottes à la turque dans la cuisine, c’était mon premier crédit aussi.

Tu as vécu toute ta vie à crédit?

Oui, ça permet d’avoir les choses avant d’avoir le fric.

Ton dernier crédit ?

C’était il y a trois ans, à 62 balais.

Quoi il y a des banques qui prêtent aux vieux ?

Oui, le CIC, le crédit des incontinents cacochyme !

Ton premier gros coup de fric?

Le succès de Toc toc.

Ta plus grosse perte?

Des producteurs véreux qui m’ont arnaqué en ne payant pas mes droits d’auteur et qui ont déposé le bilan après.

C’était qui ces mecs ?

Laisse tomber, on s’en fout.

Attends, c’était pas Philippe Hersen et Pascal Bataille ?

On s’en fout, je te dis.

Ta plus grosse joie?

Évidemment la naissance de mes enfants.

Ta plus grosse pine ?

Attends, t’es sûr que t’oublies pas une lettre là ?

Oui, pardon, ta plus grosse peine, enfin la dernière.

La défaite de Roger Federer face à Djoko en finale de Wimbledon en 2019, il a eu deux balles de match et sur son service en plus, il n’aurait jamais dû perdre ce match, si il avait gagné aujourd’hui il serait à 21 victoires et Joko à 23!

Allez dernière question, qu’est-ce que tu te dirais si tu te voyais jeune ?

Je me dirais, arrête tes petits boulots de merde et va voir Coluche tous les soirs, même si tu n’as pas les ronds pour acheter une place de théâtre, essaye de tout faire pour rencontrer ce mec et pour rentrer dans son équipe de fournisseur de vannes. Arrête avec ta timidité et incruste-toi. C’est ton idole, ta culture et ta famille, si tu rentres dans sa bande à 18 ou 20 ans, tu vas gagner 10 ans et surtout tu auras côtoyé un génie.

Bon ben merci Laurent, merci beaucoup.

Bah merci à toi de m’avoir choisi pour ta première interview, en même temps, j’imagine que tu n’avais personne d’autre pour essuyer les plâtres.

C’est vrai, mais franchement, je suis ravi d’avoir découvert quelqu’un de presque sympathique… Pour tout te dire j’avais des petits a priori sur toi !

Tu veux dire sur toi ?

Oui, c’est pareil.

Tu fais quoi maintenant, tu vas faire un Padel?

Non, je vais retourner bosser comme d’habitude. Et toi tu fais quoi ?

Pareil.

On se fait la bise ?

Sûrement pas !

Ben pourquoi ?

Parce que je me connais par cœur, si je commence à m’embrasser, ça m’excite, et après je me retourne et je m’encule !

Tu peux pas t’empêcher hein !? Il faut absolument que tu finisses sur une grossièreté, t’es vraiment indécrottable!

Mais c’est pas moi, c’est toi !

Oui, mais si c’est toi c’est moi, je suis toi et toi t’es moi !

Tais-toi !

Oui, mais je suis toi aussi!

Non, tais-toi, ferme ta gueule !