EXCLU – Laurent Baffie de retour dans Entrevue !

Laurent Baffie est le plus grand sniper du PAF. Depuis plus de 30 ans, son sens de la répartie et son humour grinçant régalent des millions de téléspectateurs. Son duo avec Thierry Ardisson est également dans toutes les mémoires. Il y a 20 ans, l’homme en noir l’avait fait venir dans Entrevue. Aujourd’hui, l’histoire se répète, puisque ce mois-ci, Laurent Baffie revient dans le magazine, où il fait sa propre interview : Laurent Baffie par Laurent Baffie !

Le nouveau numéro d’Entrevue est en vente, avec une toute nouvelle formule ! Ce mois-ci en couverture, retrouvez Laurent Baffie, qui a posé en exclusivité pour le magazine et s’est confié comme jamais dans une auto-interview exceptionnelle ! Au cours de cet entretien unique, l’humoriste s’est livré à quelques confessions et nous a offert quelques punchlines dont lui seul a le secret. Laurent Baffie est revenu notamment sur sa collaboration mythique avec Thierry Ardisson, expliquant : ” Avec Thierry, on a fait une télé qu’on ne pourrait plus refaire aujourd’hui “, avouant également qu’il ne faisait “pas de vannes” sur les choses qui l’horrifiaient.

Autres punchlines et révélations à retrouver dans cette auto-interview : ” Député, j’aurais foutu plus de bordel que Boyard, Panot et Lassalle réunis“, “J’ai eu 10 ans de vache maigre, en faisant des petits boulots et en bouffant des pâtes dans un studio pourri avec les chiottes sur le palier“, “J’ai beau être écolo, je suis un gros pollueur comme les autres”, ou encore ” Ma première fois, c’était avec Paulette, une prostituée de la rue Saint-Denis, j’avais 16 ans et elle 73.”

