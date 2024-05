EXCLU – Jean-Pierre Castaldi : « Aujourd’hui, on ne voit plus d’acteurs soulever les foules comme le faisait Alain Delon… »

Acteur et animateur de télévision, Jean-Pierre Castaldi a tourné pour les plus grands réalisateurs tels que Jean-Pierre Melville, Claude Lelouch, Édouard Molinaro, Claude Sautet ou encore Claude Zidi. À l’occasion du 77e Festival de Cannes, nous lui avons demandé de nous parler de cet événement ainsi que de sa carrière dans le milieu du cinéma, qu’il côtoie depuis plus de 60 ans… Une interview à retrouver en intégralité dans le nouveau numéro d’Entrevue, actuellement en vente, et dont voici un extrait…

Votre dernier festival de Cannes, c’était quand ?

Il me semble que c’était lorsque Natalie Portman est venue présenter le dernier Star Wars… Ça commence à remonter ! Ce n’est plus forcément quelque chose pour moi aujourd’hui. C’est génial quand on est un jeune acteur, qu’on cherche à faire des rencontres, qu’on veut profiter, faire la fête… À 80 ans, ce n’est plus de mon âge ! ( Rires )

Est-ce qu’on trouve encore des grandes stars de cinéma comme on pouvait le voir à l’époque, selon vous ?

Aujourd’hui, le terme « star » est complètement galvaudé. On a plus de grandes stars, avec de grands films comme Yves Montand ou Simone Signoret fût un temps. Aujourd’hui, on ne voit plus d’acteurs ou d‘actrices soulever les foules comme le faisait Alain Delon, par exemple ! Quand Alain se déplaçait, c’était un véritable raz-de-marée humain, c’est inimaginable ! Je me rappelle d’une fois où j’avais vu une foule de gens devant un hôtel. Sur le moment, je n’avais pas compris, mais l’un d’eux m’avait expliqué qu’ils étaient tous ici parce qu’Alain Delon allait peut-être venir dormir dans cet hôtel… ( Rires ) C’était complètement fou. Le soir, Alain m’a reconnu et m’a invité à boire un verre dans sa chambre. Les gens m’ont donc vu monter avec lui. Le lendemain, j’étais moi aussi une star ! ( Rires ) Parce que j’avais approché de près, durant une simple soirée, l’unique et déjà mythique Alain Delon.

Il n’y a pas de relève ?

Les deux seuls que je verrais prendre la relève seraient Jean Dujardin et Isabelle Hupert. Que ce soit l’un ou l’autre, ils ont fait de grands films, ont tenu des grands rôles, ils sont beaux, ils sont classes… Ce sont des stars quoi !

À quoi reconnaît-on une grande star ?

À son humilité. C’est quelque chose que j’ai retrouvé chez chacun des grands que j’ai eu la chance de croiser. Ils n’ont pas besoin de prouver quoi que ce soit.

