EXCLU – Interview avec le chef Marc Veyrat : « Cette bande de salopards du Michelin, ils savaient que je donnais l’affaire à ma fille, ils ont enlevé une étoile pour ça! »

Marc Veyrat fait partie des grands noms de la gastronomie française. Véritable autodidacte, il a tout appris tout seul, obtenant trois fois 3 étoiles au Guide Michelin et devenant le premier à être noté 20/20 au Gault et Millau. Âgé aujourd’hui de 73 ans, et alors qu’il passe le bâton de témoin à sa fille Élise, il nous a accordé une interview, à retrouver dans le nouveau numéro d’Entrevue, dans laquelle il revient sur son enfance, sa carrière, et la polémique sur la perte de sa troisième étoile au Michelin… Une interview à l’image de sa cuisine : authentique et savoureuse. En voici un extrait…

Entrevue : Revenons sur la polémique du Michelin. Vous ouvrez la « Maison des Bois », vous obtenez 3 étoiles Michelin, et soudainement, un an plus tard, l’une d’entre elles vous est retirée. Vous savez ce qu’il s’est passé ?

Marc Veyrat : Cette bande de salopards du Michelin, ils savaient que je donnais l’affaire à ma fille, ils ont enlevé une étoile pour ça. C’est des salopards, c’est tout… Point à la ligne. Ils savaient que j’arrêtais.

Vous avez demandé à ne plus apparaître dans le guide, ce qu’ils ont refusé. Pourtant, votre établissement a disparu du site web Michelin. Vous en aviez été informé ?

Je n’ai plus de contact avec le nouveau directeur, parce que je lui ai dit que c’était une humiliation. Et cette humiliation, elle continue avec Guy Savoy et tous les autres. Il faut qu’ils fassent du buzz parce qu’ils ne vendent plus leur guide. Vous savez, quand j’ai eu la première fois 3 étoiles, ils vendaient 500 000 exemplaires. Vous savez combien ils en ont vendu cette année ? 15 000. Vous avez compris ?

Est-ce que l’organisation du Guide Michelin a changé ?

Elle s’est détériorée complet ! C’est fin ! Et puis vous savez, ce qui se passe est très grave pour eux. Quand vous allez voir les jeunes, ils n’en ont rien à faire du Michelin, ils s’en foutent. Ils n’en veulent même plus. Je vais vous dire pourquoi : le Michelin, c’est un harcèlement perpétuel. Ils viennent vous voir en douce, ils vont noter dans les toilettes, tout en douce… Mais vous vous rendez compte ? C’est l’humiliation totale et c’est fait par des inspecteurs qui ne connaissent rien à la cuisine.

Comment c’est possible ?

Maintenant, ils n’ont pas assez d’inspecteurs, ils n’ont que sept inspecteurs, donc ils investissent des clients en leur disant : « Allez voir ce qu’il se passe… » Au tribunal, j’ai eu un mauvais avocat, mais on aurait dû gagner. Vous savez ce qu’ils ont fait ? Je voulais voir la facture du Michelin et ils ont amené, je vous jure, une facture floutée, parce que dessus, il y avait le nom des testeurs qui étaient venus, et ce n’était pas des gens du Michelin. En tout cas, moi, je peux mourir en paix, dans ma vie je n’ai jamais triché, jamais voulu le buzz.

Le Guide Michelin n’a plus de légitimité selon vous ?

Le problème du Michelin c’est le changement de directeur. Le nouveau est jeune, il sort d’une école de commerce et il ne sait pas ce que c’est qu’une cuisson d’un œuf. Mais c’est devenu commercial. Ce qu’ils ont fait à Paul Bocuse, Guy Savoy… C’est une horreur. Au Gault & Millau, ils sont mieux. Ils ont toujours un, deux ou trois ans d’avance sur les autres. Et ça se vérifie !

Vous voulez en savoir plus ? Retrouvez l’intégralité de l’interview de Marc Veyrat, réalisée par Marie Giancani, dans le numéro d’Entrevue actuellement en vente…