EXCLU ENTREVUE – Yann Barthes Convoqué à l'Assemblée nationale mercredi 27 mars.

Les auditions à l’Assemblée nationale, des responsables et animateurs du groupe Canal+, ont fait couler beaucoup d’encre. C’est devant une commission d’enquête sur l’attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de service de télévision nationale sur la TNT que Vincent Bolloré, Cyril Hanouna, Sonia Mabrouk, Pascal Praud… ont répondu aux députés sur la gestion du pluralisme sur leurs antennes.

Plusieurs députés du Rassemblement National ont demandé, au nom de l’égalité, des auditions des responsables du groupe TF1 mais également de Yann Barthès et de Julien Bellver, respectivement animateur et chroniqueur de l’émission Quotidien diffusée sur TMC. Souvent Instrumentalisé par la France Insoumise l’émission Touche Pas à Mon Poste est accusée de ne pas garantir le pluralisme parmi les invités politiques sur le plateau, des accusations formellement contestées par l’animateur Cyril Hanouna.

C’est un autre son de cloche du côté de « Quotidien » qui assume ce choix éditorial de ne pas garantir une représentation des différentes forces politiques. Interrogé par Sud Radio sur une possible invitation d’Éric Zemmour ou de Marine Le Pen dans le talk-show de TMC, la réponse de Julien Bellver a été sans équivoque : « On ne les a jamais reçus et on ne les recevra jamais (…) On ne reçoit pas des personnalités d’extrême droite (…) On n’est pas un service public, nous sommes une chaîne privée donc on fait un peu ce qu’on veut ».

Le Président de la commission d’enquête, Quentin Bataillon, a émis un avis favorable à cette demande. « Le pluralisme est au cœur des travaux de notre commission d’enquête TNT. Tout ce qui participe à la compréhension de ses règles et à son respect est utile. Nous auditionnerons donc Yann Barthès, Julien Bellver et la société de production Bangumi », a-t-il posté sur X (anciennement Twitter) en réponse à la demande des députés du Rassemblement National.

Thomas Ménagé, à l’initiative de cette demande, indique à Entrevue que ses seules revendications sont la justice et l’égalité. Le député du Loiret réclame de la part de l’ARCOM une égalité de traitement entre les chaînes et s’interroge sur le parti pris du régulateur. « Nous avons les chaînes du groupe Bolloré qui annoncent recevoir et inviter tout le monde et parce que certains refusent de venir, ces chaînes se font sanctionner. D’un autre côté, « Quotidien » assume de sélectionner ses invités par rapport à leurs étiquettes politiques, sans aucune sanction ».

Info Entrevue : Yann Barthes et Julien Bellver ont été convoqués, les auditions devraient avoir lieu mercredi 27 mars prochain.