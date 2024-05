EXCLU – Claude Lelouch : « Cannes m’a donné mes meilleurs mais aussi mes pires souvenirs… »

On ne présente plus Claude Lelouch, l’un des plus grands réalisateurs du cinéma français. Palme d’or à Cannes en 1966 pour Un homme et une femme, Oscar 1967 du meilleur film étranger, lauréat de nombreuses autres récompenses, Claude Lelouch fait partie des plus grands. À l’occasion du Festival de Cannes, ce monstre sacré du cinéma nous a accordé une longue interview. Un entretien à savourer comme l’un de ses films, et à retrouver en intégralité dans le nouveau numéro d’Entrevue, actuellement en vente…

Entrevue: Que pensez-vous du Festival de Cannes. Est-ce l’endroit où vous avez vos meilleurs souvenirs?

Claude Lelouch : Le Festival de Cannes m’a donné mes meilleurs mais aussi mes pires souvenirs. C’est là que je suis né, avec la Palme d’or, et les pires parce que, à un moment donné, on essaye de vous reprendre ce que l’on vous a donné. Aujourd’hui, quand je sors un film, je préfère rester dans mon coin plutôt que d’aller m’exposer à des gens qui vont vous mettre dans une compétition. Je pense que la compétition, il faut la laisser maintenant aux jeunes talents, parce que c’est vrai que Cannes, c’est génial pour les gens que l’on découvre. Pour les anciens combattants, c’est plus compliqué.

Que pensez-vous des nommés pour cette édition?

Je fais partie du conseil d’administration de Cannes et chaque sélection nous révéle ses surprises, donc j’espère encore une fois que ça va nous permettre de découvrir des nouveaux talents et ouvrir la porte au petit Lelouch d’aujourd’hui ! Ces festivals sont importants pour découvrir justement les talents, et on va avoir besoin de plus en plus de talents, car le cinéma traverse une crise importante.

Justement, que pensez-vous de la façon dont les films sont jugés dans les différentes compétitions?

Encore une fois, c’est merveilleux et cruel. Moi, je ne peux pas me plaindre de ça, car grâce à cette compétition, j’ai pu avoir la Palme d’or, les Oscars, les Golden Globes. Les récompenses, ça rassure les imbéciles… Ça m’a permis d’augmenter mon public. Tout est utile et tout a un sens.

