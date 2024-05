EXCLU – Cartman pourrait quitter Fun Radio pour rejoindre Europe 2

L’animateur de la tranche 19-22 de Fun Radio, Cartman, pourrait bien faire ses adieux à ses auditeurs pour se tourner vers de nouveaux horizons. Selon nos informations, l’animateur est en discussions avancées avec Europe 2, anciennement Virgin Radio, depuis son changement de nom en janvier 2023.

Cartman a été reçu par la direction d’Europe 2 à plusieurs reprises ces derniers jours, signe que les négociations sont sérieuses. Toutefois, aucun transfert n’a encore été confirmé et les pourparlers se poursuivent. Europe 2, qui cherche à retrouver sa place parmi les grandes radios musicales, voit en Cartman une opportunité de renforcer son équipe et de séduire de nouveaux auditeurs.

Depuis son retour à son nom historique, Europe 2 affiche l’ambition de redevenir une radio musicale de premier plan, comme elle l’était jusque dans les années 2010. La prochaine saison, qui débutera en septembre, sera cruciale pour cette restructuration. L’arrivée potentielle de Cartman pourrait marquer un tournant stratégique pour la station du groupe Lagardère, qui mise sur des figures connues pour attirer un public plus large.

Europe 2 est en difficulté depuis plusieurs années, notamment sur la tranche matinale. Cartman, qui a déjà une expérience matinale dans cette station avec Cyril Hanouna sur l’émission « Hanouna le matin » durant la saison 2012-2013, pourrait apporter un renouveau nécessaire. Depuis le départ de Camille Combal en 2020, Europe 2 peine à stabiliser ses audiences matinales. Manu Payet et Guillaume Genton n’ont pas réussi à s’installer durablement, et Clément Lanoue, qui anime actuellement la matinale, ne parvient pas non plus à redresser la barre.

« Clément s’incruste sur Europe 2 » a enregistré une perte de 24 000 auditeurs sur un an, rassemblant en moyenne 117 000 auditeurs, loin derrière ses concurrents directs. En intégrant Cartman, Europe 2 espère non seulement dynamiser ses soirées mais aussi potentiellement revoir sa stratégie matinale.

L’arrivée possible de Cartman s’inscrit dans une stratégie plus large d’Europe 2 pour revitaliser ses programmes et capter l’attention des auditeurs. Des discussions seraient également en cours avec Cauet, comme nous le révélions il y a quelques jours. Ces deux figures emblématiques pourraient animer des tranches matinales ou du soir, apportant ainsi un souffle nouveau et une dynamique renouvelée à la station

En conclusion, l’avenir de Cartman à Fun Radio est incertain, mais son potentiel transfert à Europe 2 pourrait bien redéfinir l’audience et l’image de la station. Affaire à suivre.