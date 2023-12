EXCLU – Ayem accusée d’avoir kidnappé son fils : le père de l’enfant témoigne !

C’est un dossier exclusif à retrouver dans le nouveau numéro d’Entrevue, actuellement en vente. Ayem, ex-star de la téléréalité, est accusée par Vincent Miclet d’avoir enlevé leur fils Ayvin. Et les nuages judiciaires s’amoncellent au-dessus d’elle ! La bataille pour la garde du fils que l’ex-starlette de téléréalité a eu avec son ancien compagnon, l’homme d’affaires Vincent Miclet, ne s’apaise pas et pourrait prendre une tournure très embarrassante pour la jeune femme. Entrevue a enquêté durant plusieurs semaines pour démêler le vrai du faux dans cette guerre que se livrent la mère et le père, notamment devant les tribunaux français et marocains. Vincent Miclet, d’ordinaire discret dans les médias, a ouvert en exclusivité les portes de sa vie privée à Entrevue dans une démarche de transparence. Sa résidence à Marrakech, où il nous a reçu, est devenue le décor d’une saga judiciaire où chaque détail est méticuleusement examiné par la presse. Son conseil, Maître Caroline Wassermann, nous a également accordé une interview pour expliquer les enjeux juridiques de l’affaire. En revanche, de son côté, Ayem Nour, par la voie de son avocate, a refusé catégoriquement de répondre à nos questions. Ayem nous a précisé dans un second temps ne pas vouloir répondre à nos sollicitations « pour préserver l’équilibre de son fils et sa nouvelle vie », ajoutant qu’elle répondrait « en temps et en heure ». Dont acte.

