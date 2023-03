Depuis leur participation à la sixième saison de l’émission de dating “Mariés au premier regard”, Alicia et Bruno sont devenus les chouchous du public. Comme de nombreux couples formés grâce à la science des experts de l’émission, Alicia et Bruno ont fondé une famille. Mais envisagent-ils de lancer un premier projet bébé ?

Le projet bébé d’Alicia et Bruno

Comme les autres participants de l’émission, Bruno et Alicia ont choisi de remettre leur destin amoureux entre les mains des experts de “Mariés au premier regard”. La compatibilité entre eux était de 83%. Après leur mariage, le couple file toujours le grand amour et n’a pas manqué de réagir aux rumeurs de rupture sur leurs réseaux sociaux. Les fans du couple sont donc à l’affût de leurs nouvelles depuis l’officialisation de leur union.

Les internautes se demandent si Alicia et Bruno vont bientôt fonder une famille. La réponse n’est pas pour tout de suite, selon les déclarations du couple. En effet, ils comptent pour l’instant profiter de leur vie à deux et rêvent notamment de sillonner les quatre coins du globe.

Alicia déclare :

On a vu aussi l’expérience de Laure et Matthieu. Ils nous ont dit qu’ils étaient heureux d’avoir Lya dans leur vie mais qu’il fallait qu’on profite avant (…) ‘C’est pas pour toute suite les gosses’ (…) Une fois qu’on sera posés, peut-être à la fin de l’année, on pourra y penser. Ce sont des nouvelles responsabilités et on les aura quand on sera prêts.

Cependant, le couple ne ferme pas la porte à ce projet et envisage de le concrétiser probablement à la fin de l’année. Pour eux, c’est une nouvelle responsabilité qu’ils assumeront une fois qu’ils seront prêts.

Le mariage religieux d’Alicia et Bruno pas encore célébré

Après leur union civile dans l’émission “Mariés au premier regard”, Alicia et Bruno vont organiser un mariage religieux. Le couple est très heureux à l’idée de se passer la bague au doigt devant leur famille respective et amis proches. C’est une tradition dans les familles des deux amoureux, qui ont tous été mariés à l’église. L’ingénieur devra mettre un genou à terre pour demander la main de sa dulcinée, un moment très romantique que les fans du couple attendent avec impatience.

Alicia avoue :

On aimerait refaire un mariage en bonne et due forme. Ça a toujours été dans nos plans car dix invités ce n’est pas assez (…) Et autant dans sa famille que dans la mienne, ils se sont tous mariés à l’église donc on va respecter la coutume (…) J’attends que Bruno se mette à genoux.

En somme, Alicia et Bruno, couple formé dans l’émission “Mariés au premier regard”, ont conquis le cœur des téléspectateurs. Ils prévoient d’organiser un mariage religieux et de voyager avant de se lancer dans un projet bébé. Toutefois, ils ne ferment pas la porte à cette possibilité et pourraient envisager de fonder une famille à la fin de l’année. Les fans attendent avec impatience de suivre l’évolution de leur histoire d’amour et de leur future vie de famille.

Photo de Alicia et Bruno MAPR6

Les Bébés de Mariés au premier regard

Depuis le début de sa diffusion en 2016, l’émission “Mariés au premier regard” a vu naître de belles histoires d’amour ainsi que des familles s’agrandir. Certains candidats, déjà parents avant de participer au programme, ont réussi à trouver leur âme sœur. C’est le cas de Romain, candidat de la saison 4, qui était papa d’une petite fille de six ans lors du tournage. Malgré une compatibilité apparente avec Delphine, leur mariage n’a pas fonctionné.

D’autres candidats ont rencontré leur conjoint lors de l’émission et ont ensuite fondé une famille. Tiffany et Justin, par exemple, de la saison 1, se sont épris l’un de l’autre hors caméra et ont eu deux filles ensemble. Charline et Vivien, de la saison 3, ont également eu une petite fille, Victoire, en janvier 2021, tout comme Laure et Matthieu de la saison 5, qui sont devenus parents d’une petite Lya en août de la même année. Benoit, candidat de la première saison, a quant à lui trouvé l’amour après l’émission avec Anaïs, avec qui il a eu un fils nommé Maxim en 2019.

Enfin, certains candidats ont annoncé l’arrivée prochaine d’un nouveau-né. Marlène, de la saison 3, qui avait été malheureuse en amour dans l’émission, attend un petit garçon avec son compagnon Sébastien, tandis que Matthieu Sausset, de la saison 4, sera bientôt papa avec sa compagne Charlène.