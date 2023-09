Erling Haaland remporte le prix du joueur UEFA de l’année 2023

Erling Haaland a été nommé joueur UEFA de l’année pour la saison 2022-2023. L’attaquant norvégien, qui joue pour Manchester City, a reçu le prix lors du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions de l’UEFA à Monaco jeudi.

Le joueur de 23 ans a été impitoyable devant le but, inscrivant 52 buts en 53 matches, toutes compétitions confondues, alors que l’équipe de Pep Guardiola réalisait un remarquable triplé (Premier League, FA Cup et Ligue des champions de l’UEFA). Erling Haaland a terminé meilleur buteur des deux compétitions, avec 12 buts en Europe et 36 en Premier League, ce qui constitue un nouveau record.

Le record de buts de Erling Haaland est tout simplement remarquable. Il est l’un des attaquants les plus redoutés du monde et il est sûr de continuer à marquer des buts pendant de nombreuses années encore.

Le Norvégien a relevé le défi de son coéquipier Kevin De Bruyne et de Lionel Messi pour remporter le prix, qui a été annoncé lors du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions de l’UEFA 2023/24 à Monaco.

Résultat du vote du prix du joueur UEFA de l’année 2023



1 Erling Haaland (Norvège & Manchester City) – 352 points

2 Lionel Messi (Argentine et Paris, actuellement à Inter Miami) – 227 points

3 Kevin De Bruyne (Belgique & Manchester City) – 225 points

4 İlkay Gündoğan (Allemagne et Manchester City, actuellement à Barcelone) – 129 points

5 Rodri (Espagne & Manchester City) – 110 points

6 Kylian Mbappé (France & Paris) – 82 points

7 Luka Modrić (Croatie & Real Madrid) – 33 points

8 Marcelo Brozović (Croatie & Inter, actuellement à Al Nassr) – 20 points

9 Declan Rice (Angleterre & West Ham, actuellement à Arsenal) – 14 points

10 Alexis Mac Allister (Argentine et Brighton, actuellement à Liverpool) – 12 points

11 Jesús Navas (Espagne et Séville) – 6 points

Les réalisations d’Erling Haaland en 2022-2023

En plus de remporter le prix du joueur UEFA de l’année, Haaland a également remporté le Soulier d’or de la Premier League et le titre de meilleur buteur de la Ligue des champions de l’UEFA. Il a également été nommé Joueur de l’année de la PFA et Footballeur de l’année de la FWA.

Les réalisations individuelles de Erling Haaland ont été à la hauteur du succès de son équipe. Manchester City a remporté la Premier League, la FA Cup et la Community Shield. Ils ont également atteint la finale de la Ligue des champions de l’UEFA, où ils ont perdu contre le Real Madrid.

La saison de Haaland a été la culmination de son ascension rapide vers la gloire. Il a explosé sur la scène en 2019-2020 avec Red Bull Salzbourg, marquant 29 buts en 27 matches. Il a ensuite rejoint le Borussia Dortmund en janvier 2020, et il a continué à marquer des buts à un rythme incroyable, marquant 86 buts en 89 matches pour le club allemand.

Le transfert de Haaland à Manchester City à l’été 2022 a été accueilli avec beaucoup d’enthousiasme. Il a déjà fait une grande impression au club, et il est sûr d’être un joueur clé pour eux pendant de nombreuses années à venir.

L’avenir de Haaland avec Manchester City

Haaland n’a que 22 ans et il est déjà l’un des meilleurs attaquants du monde. Il est toujours en développement en tant que joueur et il a le potentiel de devenir encore meilleur.

Haaland est sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2025, mais il est attendu qu’il rejoigne un nouveau club dans les prochaines années. Il a été lié à un transfert au Real Madrid, au FC Barcelone et au Paris Saint-Germain.

Où qu’il aille, Erling Haaland est sûr de continuer à marquer des buts et à remporter des trophées. Il est l’un des joueurs les plus excitants du monde et il ne fait que commencer.

Erling Haaland est un talent spécial qui a le potentiel de devenir l’un des plus grands attaquants de tous les temps. Il a déjà accompli de grandes choses dans sa carrière et il est sûr d’en accomplir encore plus dans les années à venir.