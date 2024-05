Eric Di Meco arrête le commentaire sportif et va se consacrer à la musique

À 60 ans, Eric Di Meco, figure emblématique du football français, annonce un tournant majeur dans sa carrière médiatique. Ancien joueur adulé de l’Olympique de Marseille, Di Meco a su conquérir le cœur des supporters par sa ténacité sur le terrain et sa passion pour le jeu. Après avoir accroché ses crampons, il a embrassé une nouvelle carrière en devenant commentateur télé, apportant son expertise et sa verve caractéristique aux retransmissions sportives.

Cependant, après une introspection profonde sur son parcours et ses aspirations futures, Di Meco a pris la décision de mettre un terme à sa carrière de commentateur télé. Dans une récente interview accordée à L’Equipe, il évoque le poids des années et des déplacements, soulignant que la longévité d’un commentateur est souvent limitée à une décennie. Il fait référence à des figures telles que Christophe Dugarry, qui ont su quitter le devant de la scène au bon moment, évitant ainsi de s’accrocher à une saison de trop.

Malgré cette décision, Eric Di Meco reste fidèle à ses racines radiophoniques. Il continuera à collaborer avec Vincent Moscato sur RMC, une relation professionnelle et amicale qui dure depuis dix-sept ans. Pour lui, le « Super Moscato Show » ne se résume pas à une simple émission de radio, mais représente une partie essentielle de sa vie et de sa famille.

Cependant, l’arrêt du commentaire télé ne signifie pas la fin de l’activité pour Di Meco. En parallèle de ses engagements médiatiques, il explore une nouvelle passion : la musique. Avec son groupe de rock, Osiris, il sillonne les scènes de France, partageant sa passion avec le public et vivant une seconde jeunesse.

Ainsi, Eric Di Meco poursuit son chemin, mêlant ses passions pour le football et la musique. Son parcours illustre la capacité à se réinventer et à embrasser de nouvelles opportunités, même après avoir atteint le sommet dans un domaine. Pour ses fans, c’est le début d’un nouveau chapitre, où la passion et l’engagement restent les maîtres-mots de son parcours hors du commun.