Entrevue vous souhaite une bonne année 2024 !

Chères lectrices, chers lecteurs,

La fin de l’année 2023 aura marqué un tournant important dans l’histoire d’Entrevue, avec un changement de direction et une transformation du magazine du fond en comble destinée à vous offrir un contenu beaucoup plus riche et dans l’ère du temps.

Un changement que vous pourrez de nouveau constater dès le 6 janvier, avec la sortie du prochain numéro. Au programme : une grosse enquête exclusive sur l’une des personnalités politiques les plus clivantes, des révélations étonnantes sur un fascinant business autour des plus grandes stars de la chanson française, des interviews de personnalités, dont une ex-Miss France, des nouveaux éditorialistes, des informations inédites sur l’un des faits divers ayant le plus marqué les Français, de l’évasion, et bien sûr les traditionnelles rubriques zapping, humour, ils ont dit/ils ont menti, etc…

Pour couronner le tout, Entrevue vous offrira pour la première fois de son histoire un sondage IFOP avec une enquête d’opinion qui risque de faire du bruit…

D’ici la sortie du magazine, la rédaction vous souhaite à toutes et à tous le meilleur pour l’année 2024. Merci pour votre fidélité, et n’oubliez pas : plus que jamais, toutes les vérités sont bonnes à dire !