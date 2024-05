Entrevue : Renaissance à Cannes et au-delà

Quand j’ai entrepris le rachat d’Entrevue, je savais que le chemin serait semé d’embûches. La réputation sulfureuse du magazine avait éloigné bon nombre de personnalités du monde médiatique, les faisant craindre les retombées d’une apparition dans nos pages. Mais avec détermination et un désir ardent de redorer le blason de notre publication, nous avons relevé le défi.

Six mois ont passé depuis cette prise de contrôle, et je suis fier de dire que nous avons parcouru un long chemin. Nous avons mis un point d’honneur à élever le niveau de notre contenu, à nous affranchir des clichés pour nous hisser vers une élégance et une classe renouvelée. Des couvertures emblématiques, des interviews exclusives, comme celle d’Anthony Delon évoquant son livre et ses combats personnels, ont marqué notre évolution. Je pense également à celle de Cyril Hanouna qui ne donne habituellement jamais d’interview, à celle de Christine Kelly sur la liberté d’expression ; bref, elles ont toutes été grandioses.

Mais la véritable révélation est venue de la reconnaissance mondiale. Quand des personnalités telles que Claude Lelouch, Sharon Stone, Michael Douglas, Snoop Dogg ou Adriana Karembeu ont accepté de partager leurs histoires avec nous, cela a renforcé ma conviction que nous étions sur la bonne voie.

Notre engagement envers le journalisme d’investigation reste ferme. Nous avons éclairé les coins sombres du pouvoir avec notre enquête sur la polémique du voyage d’Anne Hidalgo à Tahiti, exposant ainsi la vérité au grand jour.

Pourtant, Entrevue est plus qu’un simple magazine. Quand les sombres nuages du scandale menaçaient de ternir le prestigieux Festival de Cannes, nous avons fait le choix de la responsabilité. Face à une affaire potentiellement dévastatrice, Entrevue.fr avait publié les noms des accusés de ce que le Canard Enchaîné a nommé le MeToo Cinéma. J’ai préféré préserver la magie de cet événement en faisant retirer l’article, laissant de côté les sujets controversés pour nous concentrer sur la beauté et le rêve que Cannes offre au monde chaque année.

Aujourd’hui, alors que vous allez feuilleter ces pages dédiées au Festival de Cannes, je vous invite à vous imprégner de la grandeur de cet événement, de l’excellence qu’il incarne pour la France et pour le cinéma mondial. Et je vous remercie, vous, lecteurs fidèles, pour votre soutien continu qui nous permet d’écrire chaque jour une nouvelle page de notre histoire.

Avec ce nouveau numéro disponible dès aujourd’hui dans les kiosques, je vous souhaite la bienvenue dans l’univers captivant de Cannes, tel que vous ne l’avez jamais vu, à travers les yeux passionnés d’Entrevue.