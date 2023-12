Entrevue fête sa nouvelle formule lors d’une soirée au Sénat !

Mercredi soir, le magazine Entrevue a fêté en grande pompe sa toute nouvelle formule, lors d’une soirée organisée au restaurant du Sénat. Fraîchement racheté par Omar Harfouch, le mensuel, créé en 1992 par Thierry Ardisson, fait sa révolution, avec un changement spectaculaire, tant sur la forme que sur le fond.

Pour célébrer le tout dernier numéro, en vente depuis le 1er décembre, le nouveau propriétaire du magazine voulait marquer les esprits. Pari réussi, puisque l’homme d’affaires avait convié ses invités dans un lieu qui en a impressionné plus d’un : le salon Napoléon, situé dans le restaurant du Sénat. Un événement rendu possible grâce à Nathalie Goulet, sénatrice de l’Orne, interviewée ce mois-ci dans le mensuel pour la sortie de son nouveau livre, et qui avait accepté de recevoir l’équipe d’Entrevue et ses invités au restaurant du Sénat.

Pour fêter cet événement, co-organisé par Pierre-Alexandre Zucca et Pierre-Emmanuel Metz, de nombreuses personnalités, journalistes, et professionnels des médias étaient présents. À commencer par Laurent Baffie, qui figure en couverture d’Entrevue ce mois-ci, et qui a joué de ses talents de “sniper” tout au long de la soirée pour le plus grand bonheur des convives, qui n’ont pas été épargnés par ses vannes toujours aussi percutantes.

Autre invité marquant : Gilles Verdez, venu en compagnie de sa femme Fatou. En début de soirée, le chroniqueur de TPMP! avait surpris tout le monde en annonçant en direct à Cyril Hanouna qu’il se rendait au Sénat pour la soirée de lancement de la nouvelle formule d’Entrevue. Une annonce qui n’avait pas manqué d’étonner et amuser l’animateur star de C8, qui comme beaucoup, ne s’attendait pas à ce qu’Entrevue organise une événement dans un lieu aussi prestigieux.

Autres personnalités ou journalistes présentes autour d’Omar Harfouch, sa femme, Yulia Harfouch et Jérôme Goulon, rédacteur en chef du magazine : Robert Ménard, le maire de Béziers, accompagné de sa femme Emmanuelle Ménard ( députée de l’Hérault et membre de la Commission des lois constitutionnelles ), Massimo Gargia, le célèbre jet-setteur, l’imam Hassen Chalghoumi, dont l’imitation par Malik Bentalha a créé un véritable buzz, Bertrand Deckers et Maxime Guény, chroniqueurs sur C8, Maxime Dereymez, danseur emblématique de Danse avec les stars sur TF1, Fabien Lecœuvre, spécialiste de la chanson française, l’emblématique interviewer sportif Nelson Monfort, Michel Taube, fondateur de opinion-internationale.com, Cyril Viguier, présentateur de TV5 Monde, Thibaud Vézirian, journaliste sportif, Jean-Michel Cohen, le célèbre nutritionniste, Christophe Leroy, chef cuisinier, Babette de Rozières, conseillère régionale d’Île-de-France et digne représentante de la cuisine des Outre-mer, ou encore Billy Obam, ancien choriste et danseur de Serge Gainsbourg…

Protocole oblige, la soirée s’est terminée sous les coups de 23h30, une fois la dernière séance au Sénat levée. Devant le succès rencontré par cet événement et les avis unanimes des invités, qui seraient bien restés un peu plus longtemps, une nouvelle soirée devrait avoir lieu prochainement pour le lancement du prochain numéro, en janvier. Un numéro dans lequel vous pourrez retrouver de nombreuses photos de cette fête, qui assurément a marqué les esprits…

Photos : Daniel Topic / Jack Tribeca pour Best Image