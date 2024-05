En soutien à Radouan Kourak

La rédaction d’Entrevue exprime son soutien sans réserve à notre collègue journaliste, Radouan Kourak, qui fait face à un déferlement de haine et de menaces sur les réseaux sociaux. Nous condamnons fermement le cyberharcèlement dont il est victime, ainsi que les attaques racistes et discriminatoires proférées à son encontre, notamment les insultes telles que « arabe de service » et « collabeur ».

En prenant position contre les propos de Nassira El Moaddem, Radouan a défendu ses convictions et son amour pour la France. Malheureusement, au lieu d’être respecté pour son point de vue, il a été la cible d’une campagne de dénigrement et de violence verbale d’une ampleur choquante.

Il est inacceptable que dans notre société, qui se prétend éprise de liberté et de tolérance, un journaliste soit harcelé et menacé pour avoir exprimé son opinion. Le cyberharcèlement ne doit pas être toléré, quelles que soient les opinions politiques ou les origines ethniques de la personne visée.

Nous tenons à rappeler que la liberté d’expression est un pilier fondamental de notre démocratie, et qu’elle doit être protégée pour tous, sans exception. Les attaques personnelles et les discours de haine n’ont pas leur place dans le débat public, et nous devons tous œuvrer ensemble pour promouvoir un dialogue respectueux et constructif.

En tant que média, nous soutenons Radouan Kourak dans sa démarche pour faire cesser ce harcèlement intolérable. Nous appelons les autorités compétentes à prendre des mesures fermes contre les auteurs de ces actes de cyberharcèlement et de racisme, afin que justice soit rendue et que de tels incidents ne se reproduisent plus à l’avenir.

Radouan est un journaliste, dont le travail mérite d’être respecté et valorisé. En tant que professionnels des médias, nous sommes solidaires de notre collègue et nous continuerons à défendre la liberté d’expression et les valeurs de tolérance et de respect qui nous sont chères.

Nous encourageons chacun à soutenir Radouan Kourak dans cette épreuve et à s’engager pour un internet plus sûr et plus inclusif, où chacun peut s’exprimer librement sans craindre d’être victime de harcèlement ou de discrimination.

La rédaction d’Entrevue