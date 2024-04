En pleine lutte contre le cancer, Shannen Doherty se prépare à la mort en vendant ses affaires « juste au cas où »…

Actrice iconique des années 1990 pour ses rôles dans les séries cultes Beverly Hills 90210 et Charmed, Shannen Doherty se bat depuis près de 10 ans contre un cancer du sein, qui lui a été tardivement diagnostiqué. Un combat qu’elle a rapidement rendu public, afin de « décomplexer les autres malades. »

Malheureusement, les mauvaises nouvelles s’enchaînent depuis ces dix dernières années. Le 4 février 2020, Shannen Doherty annonçait qu’après une accalmie, son cancer avait récidivé et avait atteint le stade 4. Trois ans plus tard, le 7 juin 2023, la star américaine révélait que son cancer s’était propagé au cerveau, avant d’annoncer, quelques mois plus tard, que les os étaient également touchés.

Combattante mais aussi lucide sur l’issue probable de sa maladie, Shannen Doherty a annoncé hier dans le podcast Let’s Be Clear que sa priorité était désormais de protéger ses proches, et notamment sa mère. Au cours de l’interview, l’actrice, passionnée d’antiquités, a annoncé vouloir se séparer de ses affaires « juste au cas où » afin de ne pas laisser cette tâche à ses proches si elle venait à mourir avant eux, déclarant : « Je sais que ça va être dur pour elle si je décède avant elle. Parce que ça va être très dur pour elle, je veux que d’autres choses soient beaucoup plus faciles. Je ne veux pas que ma mère ait beaucoup de choses à gérer. Je ne veux pas qu’elle hérite de quatre garde-meubles. »

Au cours de son interview, Shannen Doherty, qui rappelons-le n’a que 52 ans, a précisé que les fonds récoltés par la vente de ses meubles lui serviront à faire plaisir à ses proches, concluant : « Je ne puise pas dans l’argent qui se trouve dans ma succession qui va servir une fois que je serai morte »…