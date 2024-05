En arrêt maladie à la RATP et en formation VTC

La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) a récemment intensifié ses efforts pour contrer une pratique de plus en plus répandue parmi certains de ses employés : le cumul de leur emploi avec celui de chauffeur VTC, notamment pendant leurs arrêts maladie. Cette situation, en plus d’être expressément interdite par l’entreprise pour des raisons de sécurité, a suscité des préoccupations croissantes en termes d’absentéisme et de détérioration du service public.

Selon les informations rapportées par RMC, plusieurs conducteurs de bus et de métro auraient été identifiés en train d’exercer comme chauffeurs VTC pendant leur temps de repos ou lors d’arrêts maladie. En réaction, la direction de la RATP a engagé des procédures disciplinaires à l’encontre de trente agents ayant été repérés dans cette situation. Jean Castex, ancien Premier ministre et actuel PDG de la RATP, a souligné l’importance de cette problématique, affirmant que des contrôles renforcés étaient en place pour détecter et sanctionner ce comportement.

La RATP justifie sa position en mettant en avant des considérations de sécurité, soulignant qu’il serait impossible de garantir le respect des temps de conduite maximum et des périodes de repos requises si un conducteur exerce également comme chauffeur VTC. De plus, ce phénomène entraîne une pénurie de conducteurs sur les lignes de bus et de métro, impactant directement la qualité du service offert aux usagers.

Les employés concernés s’exposent à des mesures disciplinaires sévères, allant du licenciement à la révocation, en plus du remboursement des indemnités perçues pendant leurs arrêts maladie. Cette action s’inscrit dans un effort plus large de la RATP pour lutter contre l’absentéisme, un problème persistant exacerbé par la crise sanitaire.

Jean Castex a également souligné la nécessité de s’appuyer sur les syndicats pour résoudre cette question, affirmant que l’absentéisme excessif nuisait à la fois à l’entreprise et à ses employés. Dans le cadre de ses initiatives visant à améliorer la qualité de vie au travail et à attirer de nouveaux talents, la RATP explore même des solutions telles que la semaine de quatre jours de travail dans certains secteurs d’activité.