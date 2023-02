Que s’est-il passé pour Jessica Errero pendant l’aventure aux Philippines ? Comment l’empoisonnement de Jessica Errero a affecté sa vie? C’est dans les Marseillais South Africa que la jeune femme a été découverte par le public. Après son grand retour dans les Cinquantes sur TF1, elle participe avec sa compagne Fanny Salvat aux Apprentis Aventuriers 6. L’émission de survie qui met à rude épreuve les stars de télé-réalités sera diffusée le 13 février 2023 à partir de 18 h 50 sur W9. Elle sera animée par Laurent Maistret ancien gagnant de l’émission Koh-Lanta.

Les Apprentis Aventuriers est une émission qui met les participants à l’épreuve de la survie sur une île. Ils doivent trouver leur propre nourriture. Jessica Errero a commis une erreur en mangeant une racine toxique pensant qu’elle était comestible.

Elle déclare :

“ Quand tu es dans la nature et que tu as faim, tu ne réfléchis peut-être pas assez à ce que tu manges”

Laurent Maistret nous confie que la star de télé-réalité pensait que c’était du taro, une plante comestible.

“Je n’ai pas du tout suivi, mais il me semble qu’elle a ingéré une plante qui ressemblait à du taro et qui n’était pas comestible.

Depuis l’empoisonnement de Jessica Errero sur le tournage, Jessica Errero ne cesse de souffrir. La jeune femme affaiblie a perdu plus d’une dizaine de kilos.

Jessica Errero a ingéré une racine toxique de la plante Alocasia macrorrhizos qui a causé des lésions dans sa gorge et sa bouche. Elle éprouve des difficultés à parler et communique actuellement principalement par écrit.

Jessica Errero a constamment des douleurs, dit-elle :

Jessica Errero, a posté une vidéo sur TikTok en s’adressant à ses abonnés. Dans cette vidéo, elle explique les symptômes qu’elle éprouve et demande une solution.

“J’ai comme des aiguilles sur le côté droit de langue. J’ai une pointe qui me fait extrêmement mal à la gorge et au palet.

Elle demande de l’aide sur les réseaux :

“Je demande juste de l’aide pour savoir quel traitement je pourrai prendre, pour savoir qu’est-ce que je peux faire vers qui me retourner, je me dis, j’ai quand même plus d’un million de personnes qui me suivent et je demande juste ça… je demande juste de l’aide