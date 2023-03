Emmanuelle Mottaz, chanteuse, scénariste, productrice, photographe et interprète de « Premier Baiser », titre produit par AB Productions, est décédée à l’âge de 59 ans. Cette artiste, qui avait apporté un style plus adulte aux productions pour enfants du label AB, était connue pour son engagement dans la production de ses disques, sa personnalité attachante, brillante et surtout sa véritable dimension artistique.

La perte d’une artiste phare de AB Productions

Le 16 mars 2023, Emmanuelle Mottaz s’est éteinte à l’âge de 59 ans. Cette nouvelle a suscité une grande émotion chez les nostalgiques des années 80-90 et des émissions du Club Dorothée. Jean-Luc Azoulay, le producteur qui l’avait découverte, a exprimé sa tristesse face à cette perte :

« Je suis bouleversé. C’était une personnalité attachante, brillante et surtout une véritable artiste. »

Dorothée a publié un tweet dans lequel elle a exprimé sa profonde tristesse face à la disparition de cette artiste qu’elle avait soutenue et invitée maintes fois dans ses émissions. Bien que sa déclaration ait été empreinte de pudeur, elle témoigne de l’affection qu’elle portait à cette artiste.

Photo d’Emmanuelle Mottaz et Dorothée.

Une chanteuse populaire des années 80-90

Emmanuelle Mottaz, connue sous son prénom, a vu sa carrière s’envoler en 1986 avec son titre « Premier Baiser ». Chanson française la plus vendue à Noël de la même année, le titre est également numéro 2 du Top 50, et rivalise avec « The Final Countdown » du groupe Europe. La chanson, slow sixties célébrant les amours d’été, a par ailleurs marqué les téléspectateurs en devenant le générique de la série « Premiers Baisers », diffusée sur TF1 dans les années 90.

Elle est devenue une chanteuse romantique et s’est produite dans de nombreux concerts et podiums, partageant la scène avec de jeunes talents tels que Maurane, Julie Pietri ou Mylène Farmer.

Emmanuelle Mottaz n’était pas seulement une chanteuse, mais aussi une scénariste, productrice et photographe. Après son premier succès avec « Premier Baiser », Jean-Luc Azoulay a déclaré :

«Emmanuelle était une touche-à-tout, elle était une vraie amie pour les comédiens des séries».

Elle a sorti un deuxième album porté par la chanson « Rien que toi pour m’endormir ». Elle s’est impliquée de plus en plus dans la production de ses disques, en devenant co-autrice de plusieurs de ses chansons. Elle a créé une atmosphère à la fois ambiguë et doucement sulfureuse qui détonne face aux productions sucrées liées au Club Dorothée.

Elle a également marqué son époque par son engagement. Dans l’une de ses chansons, elle évoque l’amour pour une femme, un sujet qui restait tabou à l’époque : « Tant pis si tu n’es pas un garçon / Je t’aimerai à ma façon / On n’commande pas les sentiments / Avec l’état civil, Maman ». Elle a ainsi ouvert la voie à des artistes plus engagés, osant parler de sujets sensibles, tels que l’homosexualité ou encore la transidentité.

Emmanuelle Mottaz était une artiste qui a marqué son époque. Elle a apporté un style plus adulte aux productions pour enfants du label AB production et le Club Dorothé. Sa voix unique et son charisme indéniable ont laissé une empreinte durable dans le monde de la musique et de la télévision.