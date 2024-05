Emmanuel Macron rencontre les représentants agricoles pour clore la crise hivernale

Le Président Emmanuel Macron s’apprête à recevoir les représentants du secteur agricole à l’Élysée jeudi matin, dans le dessein de discuter des perspectives d’avenir du secteur et de mettre fin à la crise qui l’a secoué cet hiver.

L’Élysée qualifie cette rencontre de « réunion de travail », programmée pour 10 heures, une échéance qui a été repoussée à plusieurs reprises depuis l’inauguration tumultueuse du Salon de l’Agriculture le 24 février, où le Président avait promis de rencontrer les syndicats trois semaines plus tard.

L’espoir est de clore ce chapitre de crise agricole qui a débuté avec le blocage d’une partie de l’autoroute A64 en Haute-Garonne mi-janvier, pour s’étendre ensuite à travers le pays avec une multitude de revendications, notamment sur les normes, les revenus et la reconnaissance du métier.

Des engagements gouvernementaux, totalisant entre 500 et 600 millions d’euros, ont été pris en réponse aux manifestations, allant de fonds d’urgence à des simplifications administratives, en passant par des mesures spécifiques comme l’allègement des charges sur l’emploi de travailleurs saisonniers.

Cependant, alors que le gouvernement et le syndicat majoritaire FNSEA espèrent tourner la page sur cette crise, tous les syndicats ne sont pas sur la même longueur d’onde.

Si la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs attendent du Président une vision claire pour l’avenir du secteur, la Coordination rurale et la Confédération paysanne maintiennent une pression constante. Pour elles, les récentes annonces gouvernementales et la réunion de jeudi ne suffisent pas à régler les problèmes de fond du monde agricole.

Ainsi, alors que le gouvernement avance des engagements financiers et des mesures concrètes, une partie du monde agricole reste sceptique quant à la capacité des autorités à résoudre durablement les problèmes du secteur.