Emmanuel Macron « prêt à débattre maintenant » avec Marine le Pen

Emmanuel Macron, dans une entrevue accordée au Parisien, a réaffirmé sa volonté de débattre avec Marine Le Pen avant les élections européennes du 9 juin, soulignant l’importance capitale de ce scrutin pour l’avenir de la France. Le président français a exprimé sa disponibilité pour ce débat, soulignant que selon lui, cette élection européenne joue un rôle déterminant dans le destin du pays.

Cependant, Macron a rejeté les conditions posées par Marine Le Pen pour un tel débat. Cette dernière avait exigé que le président mette sa démission ou la dissolution de l’Assemblée nationale sur la table en cas de défaite de sa liste, une condition que Macron a qualifiée de non pertinente après les élections. Il a souligné que le moment propice pour ce débat était maintenant, avant le scrutin, arguant qu’il perdrait de sa pertinence après les résultats.

Marine Le Pen, de son côté, a réitéré sa position, insistant sur le fait qu’elle ne débattrait avec Macron que si ce dernier acceptait ses conditions. Elle a souligné que si le président entre dans l’arène électorale, il doit en assumer les conséquences en cas de défaite.

Je débattrai donc contre Emmanuel Macron si il met sur la table sa démission ou la dissolution de l’Assemblée nationale en cas d’échec de la liste Renaissance. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) May 25, 2024

En outre, Macron a critiqué le Rassemblement national pour son manque de clarté sur les questions européennes, déplorant un débat d’idées « dans la ouate » à l’approche des élections. Malgré les sondages qui placent le RN en tête avec une avance confortable, Macron a appelé les Français à la vigilance et à examiner de près les candidats lepénistes.

Le président français a également fait part de son intention de s’engager dans le débat électoral, malgré le fait qu’il soit le chef de l’État et non le chef de la majorité. Il a souligné l’importance de ce débat pour l’avenir de la France et a exprimé sa confiance dans le processus électoral, affirmant qu’il ne croyait pas aux sondages.